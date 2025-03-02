نصائح بسيطة لصيام صحى في رمضان.. منها لا تتخطى وجبة السحور

كتبت فاطمة خليل

أكدت الأبحاث أن الصيام وسيلة لتحسين صحتك بشكل عام، ويحتاج كل منا لنصائح للحفاظ على الصحة أثناء الصيام، لذا في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح والحيل العملية لدعم صيام آمن وصحي خلال شهر رمضان، بحسب موقع تايمز ناو.

لا تتخطى وجبة السحور أبدًا

خلال شهر رمضان، لا يمكنك تناول الطعام إلا مرتين في اليوم، إما في السحور أو الافطار ، ورغم أنه قد يبدو من السهل تخطي وجبات السحور لأن العديد من الناس لا يشعرون بالجوع في هذا الوقت المبكر، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه لا يجب عليك القيام بذلك.الطعام الذي تتناوله سوف يؤثر على مستويات طاقتك طوال اليوم.

وهكذا، للحصول على الطاقة طوال اليوم، تناول الحبوب الكاملة مقترنة بالدهون الصحية والبروتينات، وكذلك الفواكه والخضروات. يمكنك تناول دقيق الشوفان منخفض السعرات الحرارية، والفطائر، وحتى دقيق الشوفان طوال الليل للحصول على الشبع والتغذية.

اشرب الماء

يعد شرب كمية كافية من الماء بين الافطار والسحور أمرًا مهمًا للغاية فعدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الجسدية والعقلية، فضلًا عن التأثير على مستويات الطاقة لديك.

وبما أنك لا تستطيع تناول الطعام طوال اليوم، فمن المهم شرب كميات كبيرة من الماء في الصباح، مما يساعد أيضًا على تقليل شهيتك. احتفظ بزجاجة ماء بالقرب منك طوال الليل واشرب كلما أمكن ذلك.

التحكم في كميات الطعام

في حين يحب الجميع تناول وجبة دسمة، وخاصة في وجبة الإفطار المسائية، ينصح الأطباء بتناول كميات صغيرة من الطعام والانتباه إلى ما تأكله. فمعظم الأطعمة الشعبية دهنية وثقيلة، ولكنها قد تجعلك منتفخًا ومنهكًا وحتى متعبًا في اليوم التالي إذا تناولت الكثير منها. ووفقًا للخبراء، فإن كسر الصيام بتناول تمرة وفاكهة وشرب الماء هو أفضل طريقة للسماح لمعدتك بالدخول في وضع هضمي سليم.

ضع صحتك دائمًا في الأولوية

إن إصابتك بحالة طبية مزمنة لا يعني أنك غير قادر على الصيام. ومع ذلك، من المهم التخطيط مسبقًا وإجراء التعديلات اللازمة. استشر طبيبك لمعرفة كيفية تناول أدويتك أثناء الصيام. ستحتاج إلى ضبط التوقيتات لتتناسب مع جدول الصيام لوجبة العشاء ووجبة الصباح أيضًا.



أولئك الذين لديهم الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، كما أنهم يحتاجون أيضًا إلى إمدادات ثابتة من الطعام والشراب للتحكم في نسبة السكر في الدم، لذا تأكد من الحصول على استشارة مناسبة قبل البدء في الصيام.