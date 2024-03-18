وزارة الصحة: الجسم يحتاج 8 أكواب مياه بعد الإفطار منعا للجفاف

حذرت وزارة الصحة والسكان من إهمال شرب الماء بعد الإفطار، وقالت وزارة الصحة والسكان : شرب الماء بعد الإفطار يقلل من الجفاف ويفضل بألا تقل الكمية عن 8 أكواب بين الإفطار والسحور.

- تحسين عملية الهضم:

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على تحفيز عملية الهضم عن طريق تحطيم جزيئات الطعام والمساعدة فى حركة الطعام بشكل أفضل عبر الجهاز الهضمي.

- التخفيف من الإمساك

شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد فى تليين البراز والمساعدة فى حركة الأمعاء، مما يساعد أيضًا فى تخفيف الإمساك ويعزز انتظامه.

- إزالة السموم

يمكن أن يساعد الماء الساخن على طرد السموم من الجسم عن طريق زيادة التعرق وتعزيز التبول، مما يساعد فى عملية إزالة السموم.

- التخفيف من احتقان الأنف

استنشاق البخار من الماء الساخن يمكن أن يساعد فى تخفيف احتقان الأنف وتخفيف أعراض نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

- تحسين الدورة الدموية

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على تحسين الدورة الدموية عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتعزيز توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى أجزاء مختلفة من الجسم.