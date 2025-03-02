مسلسل إخواتي.. كيف تعبر الأحلام عن الرغبات المكبوتة

كتبت: دانه الحديدى

شهدت الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:15، محاولة نجلاء "جيهان الشماشرجى" تفسير حلم راودها أثناء نومها، يبدأ بمشاجرة بينها وبين "ربيع" زوجها، ويجسد دوره أحمد حاتم، وينتهى بمقتله، وتنتهى الحلقة بتحقق حلمها وفاته بنفس الطريقة التي حلمت بها.

وخلال الحلقة ظهرت العلاقة المتوترة التي تجمع نجلاء بزوجها ربيع، نظرًا لـ غيرته المرضية عليها، لدرجة منعه لها عن زيارة أخواتها، حتى تنتهى الحلقة بمقتله، لكن هل كان حلم نجلاء بموت زوجها، يعبر عن رغبة عقلها الباطن للخلاص منه.

العلاقة بين الأحلام واللاوعى

يعد العالم الغامض للأحلام مثيرًا للتساؤلات سواء على المستوى العلمى أو على المستوى العام، ووفقا لموقع "Consensus" فإنه من المؤكد أن نسبة غير قليلة من الأحلام تعكس رغبات اللا وعى لدى الإنسان، لكن الأمر لا ينطبق على كل الأحلام.



ووفقا للطبيب النفسى سيجموند فرويد، مؤسس علم التحليل النفسى، فإن الأحلام تمثل "الطريق للاوعى"، فهى تعتبر نافذة على الرغبات والعواطف المكبوته للإنسان، وذلك لأن العقل اللاواعى لدى الإنسان يحمل رغبات لا يمكن للعقل الواعي الوصول إليها، والتي تظهر فى أشكال رمزية داخل الأحلام.

الفرق بين الوعى و اللاوعى

يمثل الوعي النشاط الدماغي المسؤول عن المشاعر والأفكار والسلوكيات، التي لا يتم فيها تعطيل العقل والمنطق، وتشمل جميع أنواع السلوكيات التي يقوم بها الفرد في حياته اليومية بإدراك تام، في حين أن اللاوعى يتمثل في السلوكيات التي تعطل العقل والمنطق، ويتم تطبيقها دون تفكير وبشكل لا إرادي، مثل أحلام اليقظة وتخزين الذاكرة، والثقة بالنفس أو الشعور بالحب.

كيف تظهر الرغبات المكبوتة داخل الأحلام

ووفقا للموقع، تعكس الأحلام أحيانًا رغباتنا الواعية، عن طريق القيام بشيء يستمتع به الشخص في حياته العادية داخل الحلم، كما يمكن أن تكون الأحلام عشوائية، وفى بعض الأحلام يمكن أن تظهر المخاوف والآمال والمشاكلات، كذلك الرغبات والتطلعات الخاصة بكل شخص، وفى الكثير من الأحيان تظهر الذكريات المكبوته، والتي لا يتم تذكرها بشكل جيد أثناء اليقظة، داخل الأحلام، لذلك يمكن النظر إلى الأحلام باعتبارها تفاعلاً معقدًا بين الرغبات اللاواعية، والاحتياجات العاطفية، والعمليات المعرفية، مما يوفر نافذة فريدة على النفس البشرية.

وتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل، وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة، وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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