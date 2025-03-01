مسلسل الشرنقة.. متى تكون أحلام اليقظة دليلاً على مرض نفسى

كتبت: دانه الحديدى

عرضت الحلقات الأولى والثانية من مسلسل الشرنقة، الذى يعرض على منصة watch it، فكرة الهروب من مصاعب الحياة إلى أحلام اليقظة، وهو ما يظهر في شخصية حازم النشار التي يجسدها أحمد داوود، في دور محاسب يعمل بمكتب للضرائب، ويهرب من مشكلاته الحياتية، بتخيل نفسه في واقع موازٍ يظهر فيه كواحد من عملاء المكتب شديدى الثراء.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة هروب حازم بكثافة من واقعه إلى أحلام اليقظة، في حين شهدت الحلقة الثانية من المسلسل التأثير السلبى لتلك الأحلام على حياته، حيث أصبحت تظهر في أحلامه أثناء النوم أيضًا، ما جعله يلجأ إلى طبيب نفسى.



وتعد أحلام اليقظة أمرًا طبيعيًا يمر به جميع البشر، لكن هل يمكن أن تدل كثرة تلك الأحلام على مرضا نفسيا؟

أحلام اليقظة غير التكيفية

ووفقًا لموقع "Harvard health publishing"، يعد شرود الذهن والتخيل الذى يسمى بأحلام اليقظة، أمرا شائعا، لكن الإنخراط في تلك الأحلام لفترات طوية، تسمى في هذه الحالة "أحلام اليقظة غير التكيفية"، والتي قد تؤثر على الصحة العقلية والجسدية.



وتحدث أحلام اليقظة غير التكيفية عندما ينخرط الشخص في نوبات مطولة من أحلام اليقظة، يمكن أن تصل لساعات في المرة الواحدة، وغالبا ما تكون عبارة عن حبكات حية ومعقدة تثير قدرًا كبيرًا من المشاعر، عندها تؤثر تلك الأحلام في الشخص بدرجة تؤثر بشكل كبير على العمل والمهام اليومية الأخرى، أو يبدأ في الانسحاب من دوائره الاجتماعية من الأصدقاء والعائلة.



ورغم تلك التأثيرات، لا تعد أحلام اليقظة غير التكيفية مرضًا عقليًا بحد ذاتها، وتعتبر هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الشباب والمراهقين، وأولئك الذين تعرضوا للإساءة أو الصدمات أثناء الطفولة.

أعراض أحلام اليقظة غير التكيفية

تتميز أعراض هذه الحالة بأحلام اليقظة نفسها، وكذلك بكيفية تأثير تلك الأحلام على الشخص، وتشمل سلوكيات أحلام اليقظة الشائعة في هذا الاضطراب ما يلي:

- أحلام اليقظة المكثفة والحيوية للغاية

- أحلام اليقظة المعقدة، والتي غالبًا ما يشارك فيها العديد من الأشخاص

- أحلام اليقظة المصحوبة بحركات متكررة مثل المشي

- أحلام اليقظة المطولة التي قد تستمر لساعات في المرة الواحدة

- شعور بالانفصال أو الانفصال عن الواقع والناس أثناء النوبة.

هل يخلط الشخص بين تلك الأحلام والواقع؟

لا يخلط الشخص الذي يعاني من أحلام اليقظة غير التكيفية بين ما يتخيله والواقع، ومع ذلك غالبًا ما تسبب الأعراض ضائقة عاطفية كبيرة وتؤثر سلبًا على الأداء اليومي للشخص، وتشمل علامات ذلك ما يلي:

- تجنب التفاعل والأنشطة الاجتماعية

- عدم القدرة على أداء العمل أو المهام اليومية الأخرى

- مشاعر شديدة من الخجل أو الذنب

- الشعور بالحاجة القهرية إلى أحلام اليقظة التي لا يمكنك السيطرة عليها

- بذل جهد لإيقاف أو تقليل نوبات أحلام اليقظة.

أسباب أحلام اليقظة غير التكيفية

على الرغم من أن سبب أحلام اليقظة غير التكيفية غير معروف، إلا أنها قد تكون آلية للتكيف مع اضطرابات الصحة العقلية الأخرى أو تشير إلى وجودها ، وعلى الرغم من أنها قد تحدث بشكل مستقل.

وتشمل بعض الاضطرابات المرتبطة بالصحة العقلية عادةً ما يلي:

- القلق

- الاكتئاب

- اضطراب الوسواس القهري

- اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)

- اضطرابات الانفصال

وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 80% من المشاركين الذين يعانون من أحلام اليقظة غير التكيفية، يعانون أيضًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يليه اضطرابات القلق 71.8%، والاكتئاب 56.4%، واضطراب الوسواس القهري 53.9%، ومن المحتمل أن توفر أحلام اليقظة غير التكيفية مهربًا ذهنيًا من الأفكار الاكتئابية أو المثيرة للقلق.

علاج أحلام اليقظة غير التكيفية

إذا كان أحلام اليقظة تؤثر بشكل مباشر على أداء المهام اليومية، فيجب عندها الذهاب إلى طبيب نفسى، لأنها عادة قد تتحول إلى ادمان، ومن الصعب أن يتغلب عليها الشخص بمفرده.

ولا يوجد علاج واحد لأحلام اليقظة غير التكيفية، ولكن يوجد علاج الحالات الصحية العقلية الأخرى المرتبطة بها يمكن، مثل:

- العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

- الأدوية المضادة للقلق، ومضادات الاكتئاب، أو المضادة للذهان.

ويمكن أن يساعد العلاج على فهم سبب حدوث أحلام اليقظة بشكل أفضل، كذلك تعلم استراتيجيات التعامل مع الصدمات الماضية.

مسلسل الشرنقة ويعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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