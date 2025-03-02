زي ما عملت كندة علوش فى إخواتي.. امتى لازم تزور طبيب نفسي؟

كتبت مروة محمود الياس

زارت النجمة كندة علوش "ناهد" طبيبة نفسية في الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:15، حيث ظهرت وهي داخل إحدى العيادات الخاصة بعد أن أخذت نصيحة أحد زبائنها في الكوافير بضرورة زيارتها للطبيبة.

أحداث مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعي حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

زيارة الطبيب النفسي

وفقًا لتقرير نشر في موقع توك سبيس، المعني بمناقشة المشكلات النفسية والعقلية، فإن زيارة الطبيب النفسي أمر في غاية الأهمية نظرًا لأنه الشخص المؤهل لمساعدتك بشكل كامل ومنظم لإدارة مشاعرك وأفكارك السلبية ومرضك.

علامات الحاجة لزيارة الطبيب النفسي

هناك علامات يمكن أن تساعدك على التأكد من أنك تحتاج إلى زيارة الطبيب النفسي والتي من بينها:

- تغيرات مفاجئة في أنماط النوم المختلفة

- المخاوف والقلق الشديد الدائم دون تفسير

- مشاكل حادة نفسية وجسدية غير مبررة

- الحزن الدائم والكآبة الدائمة

- الأوهام والعيش في الوهم والانفصال عن الواقع

- الهلوسة الحادة

- التهور الشديد والسلوكيات الخطرية

- الغضب المستمر المتكرر

- القلق والتوتر الحاد

- التهديد الدائم للاخرين ولذاتك

- صعوبات حادة في تنظيم أنماط التفكير والمشاعر

- العزلة وفقدان الاهتمام بالأنشطة المختلفة

- زيادة العزلة

- التقلبات المزاجية المتكررة الحادة

- اضطرابات في السلوكيات والعواطف

- الاضطرابات الحادة في علاقاتك الشخصية والصعوبات الحادة فيها

عوامل تزيد فرص الإصابة بالمشكلات النفسية والعقلية

تدخل بعض العوامل التي تزيد فرص الإصابة بالمشكلات النفسية والعقلية والتي تتطلب المتابعة لدى الطبيب، منها:

- الإصابة بالاكتئاب بعد الولادة

- مشاكل وراثية نفسية

- صدمات دماغية

- ضغوطات اجتماعية وبيئية.