أغرب الأمراض النفسية ..حرامى فى بيتى..اضطراب يوهمك باحتيال أسرتك عليك

كتبت مروة محمود الياس

الأمراض النفسية والمتلازمات لا حد لها، ولا حد أيضا لغرابتها، بعض المتلازمات الغريبة قد توهمك ببعض الأشياء الخطيرة، ففي متلازمة كابجراس النفسية، يتوهم الشخص أنه تم استبدال من حوله من عائلته وأفراد أسرته بأفراد آخرين محتالين، أو أن أحد أفراد أسرته يحاول الاحتيال عليه وسرقته، وبين هذه الأوهام وذاك، تختلف درجة التوهم وتأتي وتختفي، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع ويب ميد الطبى.

متلازمة كابجراس



الاصابة بهذه المتلازمة النادرة يزيد مع بعض العوامل المحفزة، وبعض الفئات التي تعاني من الخرف، أو أمراض الزهايمر بدرجاته المختلفة، مرض باركنسون أيضا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بهذه المتلازمة، من يعاني من السكتات الدماغية أو الإصابات الدماغية المباشره، وكذا أصحاب نوبات الصرع يصبحون أكثر عرضة للإصابة بها، بعض المرضى النفسيين والعقليين مثل مرضى اضطراب ثنائي القطب ومرضى الفصام يصبحون عرضة بنسبة كبيرة جدا قد تتخطى ال 81% منهم بالإصابة بهذه المشكلة.

هذه المتلازمة في مجملها نادرة الحدوث ولكنها توهم صاحبها ببعض الأوهام وتظهر عليه في شكل أعراض منها:

إنه تم استبدال من حوله بآخرين بدلاء ومدسوسين

تتزايد أوهامه بين الحين والآخر ، وقد تقل تماما

قد تتعلق الأوهام بالحيوانات الأليفة أيضا المتواجدة في المنزل

قد يعاني بعض المرضى بهذه المتلازمة من ردود أفعال عنيفة للغاية

يعاني من الأفكار الضبابية وتشتت حاد

تشخيص هذه المتلازمة وعلاجها يتم من قبل مختص بالصحة النفسية، ويخضع المريض لفحوصات عقلية بدنية ونفسية، ومهارات عقلية أيضا، ويتم فيها تصوير الدماغ بطريقة متخصصة بالرنين المغناطيسي وبكهرباء المخ للتأكد من الإصابة بالمتلازمة، مع مقارنتها بالأعراض التي يعانيها المريض.

أما عن العلاج فله الكثير من الجوانب الدوائية الهامة، التي تختلف من حالة لأخرى وفقا لدرجة الإصابة درجة الأوهام، ومن بين أشهر الأدوية التي تعالج هذه المتلازمة، أدوية الاكتئاب التي تقاوم تلك الضلالات والأوهام، أدوية الذهان بدرجاته المختلفة، وفقا لدرجة الإصابة، أدوية الخرف أيضا وأدوية علاج الزهايمر، وأعراضه أحد أهم جوانب العلاج الدوائية الهامة لهذه المتلازمة الخطيرة، فضلا عن العلاج المعرفي والسلوكي إذا تطلب الأمر.