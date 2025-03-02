خليها علي فطارك.. كبدة الفراخ في رمضان مصدر للحديد والطاقة

كتبت فاطمة ياسر

تعتبر كبدة الفراخ من الأطعمة المغذية والمفيدة خاصة في شهر رمضان، حيث يحتاج الصائم إلى وجبات غنية بالعناصر الغذائية لتعويض ما يفقده خلال ساعات الصيام.

أكد الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية في قصر العيني، أن كبدة الفراخ تمد الجسم بجميع العناصر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، ولذا يجب وضعها علي مائدة الإفطار في شهر رمضان.

فوائد كبدة الفراخ في رمضان

وقدمت استشاري التغذية، العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول كبدة الفراخ خلال شهر رمضان، ومنها:

1. مصدر غني بالحديد

تساعد في الوقاية من الأنيميا (فقر الدم)، وهو أمر مهم لتعويض نقص المعادن بعد الصيام.

2. تعزز الطاقة

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12، مما يساعد في تقليل الشعور بالتعب والإرهاق بعد الإفطار.

3. تقوي المناعة

تحتوي على فيتامين A والزنك، مما يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض.

4. تحسن صحة الكبد والدماغ

غنية بالكولين، الذي يدعم وظائف الكبد ويساعد في التركيز وتحسين الذاكرة.

5. تعزز صحة العظام والعضلات

تحتوي على نسبة جيدة من البروتينات التي تساعد في بناء العضلات وتعويض الجسم بعد ساعات الصيام.

6. تحافظ على صحة العين

غنية بفيتامين A، مما يعزز صحة البصر ويحمي العين من الجفاف.

طريقة تناولها في رمضان:

- يمكن تناول كبدة الفراخ مقلية أو مشوية مع البصل والتوابل للحصول على طعم لذيذ وفوائد غذائية كبيرة.

- يمكن إضافتها إلى الشوربات أو السلطات لتعزيز قيمتها الغذائية.

- يُفضّل تجنب القلي العميق لتقليل الدهون الضارة.

وأكدت علي ضرورة شراء كبدة الفراخ طازجة وطهيها جيدًا لتجنب أي مشاكل صحية، مع ضرورة عدم الإفراط في تناولها لتجنب زيادة نسبة الكوليسترول.