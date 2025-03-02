استغل رمضانك.. إزاى تتخلص من شراهة الأكل فى إفطار رمضان؟

كتبت فاطمة خليل

الشراهة فى تناول الطعام من السلوكيات الشائعة بشكل كبير خلال شهر رمضان بشكل خاص، حيث يرغب الكثير من الأشخاص فى تناول كميات كبيرة من الطعام فى فترة قصيرة ما بين الإفطار والسحور والشعور بأنك لا تستطيع التوقف عن تناول الطعام، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح بسيطة للتغلب على الشراهة فى تناول الطعام خلال شهر رمضان المبارك.

إزاى تتخلص من شراهة الأكل فى رمضان؟



وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، إذا كنت تحاول السيطرة على نهمك فى تناول الطعام فقد يساعدك أن تصبح أكثر وعياً بالرغبات التى تحفز عاداتك الغذائية. من خلال الانتباه إلى رغباتك، يمكنك أن تتعلم التمييز بين الجوع الحقيقي والرغبة في تناول الطعام بشراهة.

يمكنك أيضًا أن تتعلم التعرف على متى يتم إشباع جوعك، ويمكنك أن تصبح أكثر وعياً بما يحفز رغبتك فى تناول الطعام بشراهة، إليك بعض النصائح:

-تناول الطعام بوعي ، عندما تفكر في تناول الطعام، أو تجد نفسك تستعد لتناول الطعام، أبطئ، خذ نفسًا عميقًا وبطيئًا. ثم لاحظ فقط، دون حكم، ما يحدث في عقلك وجسدك، يمكنك أيضًا التوقف والقيام بذلك أثناء تناول الطعام.

-تعلم التعرف على الجوع، تشمل أعراض الجوع الجسدية آلام المعدة أو التذمر، والدوار والصداع الناتج عن الجوع.

-قد تشعر بالتعب أو الضعف قليلاً بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم. أحد الاختبارات الذاتية هو أن تسأل نفسك عما إذا كنت جائعًا بما يكفي لتناول شيء صحي، مثل السلطة.

-تناول الطعام عندما تكون جائعًا. هذا مهم بقدر أهمية تعلم التوقف عن الأكل عندما لا تكون جائعًا، إذا كنت جائعًا حقًا، فهذا هو الوقت المناسب لتناول الطعام، لا تنتظر حتى تموت من الجوع، وإلا ستكون أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.

-توقف قبل أن تشبع، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستقبل معدتك الطعام الذي تناولته للتو وتهضمه. يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى تناول الكثير من الطعام، ببساطة لأنك لم يكن لديك الوقت لملاحظة أنك ممتلئ. إحدى التقنيات هي التوقف عندما تشعر بالشبع تقريبًا - مثل 80٪.

-احتفظ بمذكرات، يعد تدوين المذكرات أحد أكثر الطرق المجربة والحقيقية لتصبح أكثر وعياً بأفكارك ومشاعرك وسلوكياتك، لاحظ ما تأكله كل يوم وما تفكر فيه وتشعر به، ستبدأ في التعرف على الأنماط وربما المحفزات.

-تعامل مع المحفزات، إذا لاحظت أن بعض الأطعمة أو المواقف تميل إلى التسبب في الإفراط في تناول الطعام، فابحث عن طرق لإزالتها من حياتك.

نظف منزلك من الأطعمة المفضلة لديك التي تسبب الإفراط في تناول الطعام وخطط لوجبات بديلة مسبقًا. تجنب المواقف الاجتماعية التي تشجع على الإفراط في تناول الطعام.