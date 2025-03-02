أغرب حكايات الطب.. ظلت حاملاً 60 سنة واكتشفت حملها في عامها الـ91

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع "CNN" قصة لسيدة تبلغ من العمر 91 عاما أكتشف أنها حامل منذ 60 عامًا، فتُعتبر واحدة من أغرب الحالات الطبية على الإطلاق، وتُعرف طبيًا بحالة "الجنين المتحجر" (Lithopedion).

تفاصيل القصة

السيدة التشيلية إستيلا ميلينديز كانت تبلغ من العمر حوالي 91 عامًا عندما اكتشفت حالتها في عام 2015، حيث عانت ميلينديز لسنوات من تورم في بطنها، لكنها لم تعر الأمر اهتمامًا كبيرًا، معتقدة أنه مجرد أثر جانبي للتقدم في العمر.



فبعد سقوطها وتعرضها لكسر في يدها، خضعت للأشعة السينية، وهنا كانت المفاجأة التي اكتشفها الأطباء وجود جنينًا متكلسًا أو متحجر داخل بطنها، كان موجودًا منذ حوالي 60 عامًا.

ما هو الجنين المتحجر؟

تعتبر هي حالة نادرة جدًا تحدث عندما يموت الجنين أثناء الحمل خارج الرحم، عادةً يحدث في تجويف البطن، ولا يُطرد من الجسم.



فمع مرور الوقت، يبدأ الجسم في حماية نفسه من الأنسجة الميتة للجنين عن طريق تكلس الجنين، وهو تغطيته بطبقة من الكالسيوم، فيمنع هذا التكلس حدوث التهابات أو تعفن داخل الجسم.

لماذا لم تشعر بالألم أو المشاكل الصحية الخطيرة؟

في حالة السيدة ميلينديز، يبدو أن الجسم تعامل مع الجنين كجسم غريب ولكن غير ضار.



التكلس حافظ على الجنين في حالة "تحنيط" طبيعية، ما جعلها تعيش كل هذه السنوات دون مضاعفات خطيرة.

هل تم إزالة الجنين؟

بعد اكتشاف الحالة، قرر الأطباء عدم إجراء عملية جراحية لإزالة الجنين بسبب كبر سنها والمخاطر المحتملة للتدخل الجراحي.



نظرًا لأن الجنين المتكلس لم يكن يسبب لها ألمًا أو خطرًا صحيًا مباشرًا، كان من الأفضل تركه كما هو.

حقائق إضافية عن حالات الجنين المتحجر..

تُسجل أقل من 300 حالة مشابهة عبر التاريخ الطبي.



الحالة الأولى المسجلة كانت في فرنسا عام 1582، عندما اكتُشف جنين متحجر داخل جثة امرأة تُدعى كولومب شوفارت، التي عاشت مع الجنين في بطنها لمدة 28 عامًا.

يحدث الجنين المتحجر غالبًا عند النساء اللاتي يعشن في مناطق نائية أو لا يتمتعن بفرص الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية.

كيف يتصرف الأطباء عادة في هذه الحالات؟

إذا اكتُشف الجنين المتحجر عند شخص سليم وبصحة جيدة، يُمكن إجراء عملية جراحية لإزالته.



لكن إذا كانت هناك مخاطر صحية كبيرة كما في حالة السيدة ميلينديز، يُترك الجنين إذا كان لا يسبب مشاكل.

