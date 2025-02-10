الحمل الخفى حالة نادرة دون علامات.. إليكِ ما تريدين معرفته

كتبت فاطمة خليل

يحدث الحمل الخفي عندما لا تعرف المرأة أو تكتشف أنها حامل، وتعرف هذه الظاهرة النادرة أيضًا باسم الحمل الخفي أو الحمل المنكر، وتحدث في حالة واحدة بين ما يقرب من 500 امرأة يدركن ذلك في الغالب بعد حوالي 20 أسبوعًا من الحمل، أكد الأطباء أنه قد يصبح خطيرًا، حيث إن عدم معرفة أنك حامل قد يؤدي إلى عدم الحصول على رعاية ما قبل الولادة، بحسب موقع تايمز ناو.

ما أعراض الحمل الخفي؟

يقول الأطباء إن النساء اللاتي يعانين من الحمل الخفي لا يعانين حتى من علامات مبكرة مثل غياب الدورة الشهرية أو تغيرات في الثدي أو الغثيان أو الدوخة. أعراض الحمل الخفي هي نفس الأعراض المرتبطة بالحمل بشكل عام، ومع ذلك، في حالة الحمل الخفي، قد تكون هذه الأعراض خفيفة أو غير موجودة أو تُعزى إلى سبب آخر.

في الحمل الطبيعي، هناك بعض العلامات التي تشمل:

تعب

إمساك

إفرازات مهبلية

كثرة التبول

الانتفاخ وزيادة الوزن

ما أسباب الحمل الخفي؟

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول حالات الحمل الخفي، إلا أن هناك بعض العوامل التي تساهم في حدوثها، والتي تشمل الافتراضات، مما يعني أنك قد لا تصدقين أنك حامل أو يمكنك أن تصبحي حاملاً.

أعراض غير متوقعة

ظروف الحياة مثل العمر أو التاريخ العائلي

حالات مثل المشاكل العقلية والتنموية والطبية

أكد الأطباء أن بعض الافتراضات التي يمكن أن تزيد من خطر الحمل الخفي تشمل:

نزيف متقطع

يحدث ذلك عندما يمكن بسهولة الخلط بين النزيف والنزيف الخفيف الذي يحدث أثناء الحمل وبين الدورة الشهرية الخفيفة.

نتائج الاختبار غير دقيقة

عادةً ما تكون اختبارات الحمل دقيقة، ولكن قد تحدث أخطاء أيضًا. فقد تكون نتيجة اختبار الحمل سلبية حتى لو كنتِ حاملًا.

انقطاع الطمث المبكر

تتشابه بعض أعراض الحمل مع أعراض انقطاع الطمث المبكر. إذا كان عمرك يتراوح بين 45 و55 عامًا، فقد تعانين من علامات انقطاع الطمث بدلًا من الحمل.

مشاكل الخصوبة

إذا كنت تعانين من مشاكل في الخصوبة في الماضي، فقد تعتقدين أنه من الصعب عليك الحمل.

استخدام وسائل منع الحمل

تحمل العديد من النساء حتى أثناء استخدام وسائل منع الحمل، ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن أكثر من 75% من حالات الحمل الغامضة تحدث عند استخدام وسائل منع الحمل ـ أغلبها حبوب منع الحمل.

كيف يمكنك حساب عملية الولادة في الحمل الغامض؟

وفقا للخبراء، في الحمل الخفي، تكون ولادتك مشابهة لأي حمل آخر والذي يتضمن تقلصات شديدة بينما يتمدد عنق الرحم ليكون قادرًا على ولادة الطفل.

بمجرد اتساع عنق الرحم، يحتاج جسمك إلى دفع الطفل خارج قناة الولادة.

ما بعض المخاوف بشأن الحمل الخفي؟

إذا لم تتمكني من التعرف على الحمل، حتى ولو لفترة قصيرة، فقد يكون الأمر خطيرًا على الجنين والمرأة، وذلك بسبب:

في غياب الرعاية والاختبارات السابقة للولادة، قد تحدث مضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري الحملي، وتسمم الحمل دون أن يتم ملاحظة ذلك.

مع الرعاية والتغذية، قد يعاني الطفل من نقص الوزن أو الولادة المبكرة.

إذا تناولت امرأة لا تعلم أنها حامل مواد مثل التبغ أو بعض الأدوية، فإن الضرر الذي يلحق بالجنين قد يؤدي إلى تشوهات بنيوية أو وظيفية.