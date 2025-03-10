وظائف خالية للصيادلة و"كول سنتر" بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

كتبت ـ، آية دعبس

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقدم على فرص العمل التى أعلنت عنها ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، حيث تضمنت 135 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، المالكة لعدد من الصيدليات، بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف هى:

- 30 صيدلى، حديث التخرج، الراتب يبدأ من 9400 جنيه.

- 50 مندوب توصيل، الراتب 8500 إلى 9000 جنيه، على أن يكون لدي المتقدم خبرة لمدة عام.

- 10 معاون خدمة، على أن يكون لدي المتقدم خبرة لمدة 6 أشهر.

- 30 صيدلى مساعد، الراتب 6000 إلى 8500، على أن يكون لدي المتقدم خبرة لمدة عام، من الجنسين.

- 10 كول سنتر، الراتب 6500 إلى 8500 جنيه، على أن يكون لدي المتقدم خبرة خبرة لمدة عام.

- 5 خدمة عملاء، الراتب 6500 إلى 7000 جنيه، على أن يكون لدي المتقدم خبرة 6 أشهر.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.

ودعت وزارة العمل، الشباب بالإقبال على العمل فى القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التى تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجانى تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتى تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.