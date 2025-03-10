فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه.. تفاصيل

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين ، وسائقين، ومسجلي شؤون ،وكول سنتر ، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية،براتب شهري يعادل41 ألف جنيه مصرى، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدراة العامة للتشغيل .



وأوضحت أن عدد الفرص المطلوبة، هي:

- 9 مدرسين رياضيات.

- 3 مدرسين فيزياء.

- 3 مدرسين كيمياء.

- 3 مدرسين علوم.

- 4 مدرسين لغة إنجليزية.

- 4 مدرسين لغة عربية.

- 4 سائقين.

- 4 مسجل شؤون.

- 4 كول سنتر .



ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : employment@labour.gov.eg ، علما بأن الشروط و مميزات هذه الفرص الجديدة، هى:

- السن من 25 الى 40 سنة.

- المؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق.

- الخبرة العلمية 4 سنوات.

- اجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

- فترة اختبار 3 أشهر .

- ضمان صحي.

- توفير سكن ومواصلات.

- شهر كل عام إجازة سنوية.

وتستقبل وزارة العمل السيرة الذاتية من المتقدمين لمدة 5 أيامتنتهى فى 13-3-2025، وسيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.



