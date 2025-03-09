فرص عمل فى شركة لصناعة المنسوجات بمرتبات 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، عن توفير 94 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة بمجالات المنسوجات، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف و800 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة، هى:

- عدد 1 وظيفة مهندس ميكاترونكس، خبرة سنتين، الراتب 10000 جنيه .

- عدد 3 وظيفة فني صيانة ، خبرة من سنة إلى 3 سنوات، الراتب 10000 جنيه مصري.

- عدد 30 وظيفة عامل خياطة ، الراتب 6610 جنيه مصري.

- عدد 30 وظيفة عامل إنتاج، الراتب 10800 جنيه .

- عدد 30 وظيفة عامل مساعد (إناث)، الراتب 6000 جنيه مصري.

· أما عن الشروط فهى كالتالى:

- مؤهل عال أو متوسط.

- السن من 20 إلى 40 سنة.

·مكان العمل:

المنطقة الحرة - الإسماعيلية.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.

ودعا محمد جبران وزير العمل، شباب مصر إلى الإقبال على العمل فى القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التى تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجانى تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتى تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.