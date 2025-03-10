وزير الخارجية والهجرة يشيد بموقف ألبانيا الرافض لتهجير الفلسطينيين

كتب أحمد جمعة

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم الإثنين مع "إيـجـلـى حساني" وزير أوروبا والشئون الخارجية الألباني.

أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لاستمرار التنسيق المشترك لدفع علاقات التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وتبادل الزيارت الثنائية رفيعة المستوى، وعقد جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة.

وأكد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الزيارات المتبادلة للوفود ورؤساء الشركات من البلدين لبحث سبُل التعاون فى مجالات الإنشاءات والاستثمار العقارى والسياحة والمستلزمات الطبية، مما يتيح المجال لرفع معدلات التبادل التجارى بين مصر وألبانيا.

كما شدد على أهمية عقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتشكيل مجلس أعمال مصرى ألبانى مشترك، لدفع التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.

وأشاد وزير الخارجية بمشروع التعاون الثلاثى بين مصر وألبانيا والمجر، والذى أسفر عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول كابل بيانات بحرى يربط مصر بألبانيا، ليُحقق فرصة جديدة للتوسع فى الأسواق الأوروبية، مبرزًا أهمية المكون الثقافى فى دفع العلاقات، بما أدى لاختيار الاتحاد من أجل المتوسط مدينتى الإسكندرية وتيرانا أول عاصمتين للثقافة والحوار بمنطقة المتوسط عام ٢٠٢٥.

كما ثمّن عاليًا التنسيق المُثمر بين البلدين فى المحافل الدولية والإقليمية، خاصة فى مجال تبادل الترشيحات للمناصب الدولية. وأكد أيضا حرص مصر على استمرار التعاون مع ألبانيا فى مجال بناء القدرات فى العديد من المجالات، لاسيما من خلال المنح والدورات التدريبية المقدمة من الأزهر الشريف، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطى الموقف المصرى فيما يتعلق بالوضع فى غزة والجهود المصرية الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا نتائج القمة العربية غير العادية الأخيرة التى استضافتها القاهرة فى ٤ مارس، وما نتج عن القمة من تبنى الخطة المصرية للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة. وأشاد فى هذا السياق بموقف ألبانيا الرافض لتهجير الفلسطينيين.