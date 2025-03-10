وزير الخارجية يلتقى مع رئيسى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام

كتب ـ أحمد جمعة

أجرى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الأحد، زيارة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو التقى خلالها مع كل من خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

أكد وزير الخارجية على الدور الهام والمؤثر الذى تلعبه المؤسسات الإعلامية الوطنية فى توعية المجتمع المصرى بالتحديات الخارجية غير المسبوقة التى تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، مثمنا الدور البارز الذى ظلت تلعبه على مدار سنوات فى الدفاع عن المصالح الوطنية.

وأشاد وزير الخارجية بما تشهده المؤسسات الإعلامية الوطنية من تقدم لافت، وإسهامها فى تنمية الحس الوطنى وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء الوطنى وتشكيل الثقافة السياسية لدى المواطن فى ظل تطورات إقليمية متلاحقة بالغة الأهمية.

كما تطرق الوزير عبد العاطى إلى مسألة التدريب وبناء القدرات فى مجال الدبلوماسية والإعلام، مؤكدا على الدور المحورى الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة فى العمل الدبلوماسى وأهمية توظيف تلك الآليات المختلفة فى دعم ونشر الرسائل الوطنية الداعمة لمصالح الوطن، مستعرضا برامج التعاون والتدريب المشتركة بين وزارة الخارجية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، فضلا عن الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها مع إعلاميين من الدول المختلفة.