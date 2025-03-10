اليوم السابع
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نقابة النقل العام تهنئ الرئيس السيسي بذكرى احتفالات العاشر من رمضان

الإثنين، 10 مارس 2025 02:31 م
نقابة النقل العام تهنئ الرئيس السيسي بذكرى احتفالات العاشر من رمضان محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام
كتبت آية دعبس

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بعث محمد كامل احمد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، رئيس نقابة النقل العام برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

جاء فى الرسالة،: أنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن عمال الجيزة والنقل العام أؤكد الفخر والعزة بقيادتكم الحكيمة و أمجاد وانتصارات القوات المسلحة الكاسحة لغرور العدو المتغطرس الذى تلقى دروسا فى فنون القتال .. ويشهد تاريخ العاشر من رمضان على عبور خط بارليف المنيع وقناة السويس إضافة إلى استرداد ارض الفيروز .

وتعهد " كامل" وجموع الطبقة العاملة ببذل الغالي والنفيس من اجل زيادة الانتاج والمضي قدما نحو الارتقاء بمنظومة العمل ليل نهار لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسير سريعا للحاق بقطار الثورة الصناعية الرابعة والمساهمة فى تحقيق خطط التنمية المستدامة 2030 والتى تتطلب مزيدا من الجهد لنحقق التقدم والرفعة لمصرنا الغالية.

 







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العاشر من رمضان

نقابة النقل العام

اتحاد عمال الجيزة



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