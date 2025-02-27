نقابة النقل العام: الحزمة الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الأسر

كتبت آية دعبس

أشاد رئيس نقابة العاملين بالنقل العام محمد كامل أحمد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، بإقرار الحكومة أكبر حزمة اجتماعية والتى جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين، وأضاف: أن الحزمة الاجتماعية شملت كافة فئات المجتمع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة وكذلك أصحاب البطاقات التموينية مستهدفة الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف كامل: أن تنفيذ الحزمة ستكون على مرحلتين الأولى يتم تطبيقها أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.

والمرحلة التالية: يشمل زيادة الأجور والمعاشات وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلي 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والهيئات والصحة وغيرهما وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.

وأوضح أن الحكومة استهدفت فى لافتة طيبة وانسانية ذات قيمة عالية العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية وذلك بإتاحة مبالغ اضافية من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام من خلال منابر وزارة العمل، مشيرا إلى أن توفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان جاء نابعا من حرص الدولة على تقديم كل انواع الرعاية للمرضى من المصريين .

وأكد أن الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.