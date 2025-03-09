اتحاد عمال الجيزة: تضحيات يوم الشهيد خطوة فتحت الطريق لمستقبل الجمهورية الجديدة

كتبت آية دعبس

أكد رئيس الاتحاد المحلى لـ نقابات عمال الجيزة محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام أن جلاء المغتصب عن الأراضى الفلسطينية واجب شرعى حفاظا على استقلال الدول وحقوق الشعوب الانسانية مشيدا بموقف مصر الثابت فى عدم تهجير الاشقاء الفلسطينيين من أراضيهم.

تابع : ان الشعب المصرى والعمال كطرف اصيل _ فى يوم الشهيد وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف - نجدد التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.

وقال : " رئيس عمال الجيزة ' إنطلاقا من إيماننا الراسخ بقوة وصلابة الجيش المصرى النابتة جذوره من أطياف الشعب والذى يقدم ابطال يقدمون الغالي والنفيس دفاعا عن هذا الوطن العظيم نؤكد سنظل خلفه فى خندق واحد ونضحى معا من أجل حرية الأوطان .

وحيا أرواح الفريق عبد المنعم رياض والشهداء الأبرار والذين ستظل أرواحهم الطيبة فواحة عطرة تملأ أرجاء الوطن حيث كانت خطوة فى الطريق لمستقبل الجمهورية الجديدة.