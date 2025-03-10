مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-3-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 10-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17



الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:42

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:35

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:09