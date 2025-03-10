مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-3-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 10-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:17
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:42
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:35
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:49 م
وقت صلاة العشاء 7:04 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:09