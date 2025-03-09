اليوم السابع
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موعد آذان الظهر اليوم الأحد 9-3-2025 فى محافظات مصر

الأحد، 09 مارس 2025 10:54 ص
موعد آذان الظهر اليوم الأحد 9-3-2025 فى محافظات مصر صلاة - دعاء وخشوع
كتب محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان الظهر، اليوم الأحد 9-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع تاسع أيام رمضان.

موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:

- موعد أذان الظهر بالقاهرة  12:06 م

- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:11 م

- موعد أذان الظهر بطنطا 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:06 م

- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:05 م
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- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:04 م

- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:08 م

- موعد أذان الظهر بقنا 12:00 م

- موعد أذان الظهر بأسوان 12:00 م

- موعد أذان الظهر بمطروح 12:29 م

- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:56 م

- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 12:02 م

- موعد أذان الظهر بدمياط 12:04 م

- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ  11:54 م

- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:08 م

- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:05 م


 







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