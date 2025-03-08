مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-3-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 8-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:15

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:44

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:23 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:12 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:37

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:48 م

وقت صلاة العشاء 7:03 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:08