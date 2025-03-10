محافظ الشرقية يوفر مساعدات فورية وفرص عمل لعدد من المواطنين باللقاء الأسبوعى

الشرقية - إيمان مهنى

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد 14 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

حمل اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين والتي تمثلت في (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب – علاج - مساعدات عاجلة وشهرية ) من مراكز (الزقازيق - ههيا - أبوكبير – بلبيس - كفر صقر - منيا القمح) ومدينتى القنايات والعاشر من رمضان.

وبعد الاطلاع على الشكاوى والطلبات وفحص الجهات المختصة، قرر المحافظ توفير11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الاجتماعية للحالات، وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة، وإهداء جميع المواطنين الحاضرين اللقاء كوبون بمبلغ (500) جنيه لشراء احتياجاتهم من إحدى المتاجر وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال حلول شهر رمضان المبارك، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 9 حالات تتراوح مدتها من 4 إلي 6 أشهر حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لإحدى الأسر الأولى بالرعاية لتأسيس مشروع، وتحمل مصاريف المدارس للأبناء لـ 3 حالات، وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لـ 4 حالات، وتوفير سكن مناسب لحالة.

حضر اللقاء اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة و العمل و التضامن الإجتماعى ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى والمديرة التنفيذية لمؤسسة الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية ومديري إدارات (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) بديوان عام المحافظة.