"العلاج الحر" بالدقهلية يغلق 40 منشأة طبية مخالفة ويعيد فتح 12 أخرى

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن إغلاق 40 منشأة طبية مخالفة أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بحملات مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات خلال فبراير الماضى.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارته قام الشهر الماضى بالمرور على 433 منشأة طبية تشمل 95 عيادة خاصة مرخصة، ونحو 70 عيادة غير مرخصة، علاوة على 7 مستشفيات، وعيادات تخصصية، و64 من المراكز الطبية والمعامل.

وأضاف بأنه قد جرى فحص 6 شكاوى، وتحرير 5 محاضر إثبات حالة علاوة على تنفيذ قرارات إعادة فتح لـ 12 منشأة، لافتا إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظًا على حياة المواطنين.