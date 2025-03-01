6 مشروبات من البهارات تساعد على تخفيف الانتفاخ بعد الفطار

كتبت مروة هريدى

الانتفاخ هو شيء نعانى منه جميعًا من وقت لآخر، سواء كنا نأكل كثيرًا، أو نأكل شيئًا يصعب هضمه، أو نعاني من حساسية المعدة، فإن الانتفاخ شعور مزعج، وهناك مجموعة من التوابل أو البهارات يمكن إضافتها إلى نظامنا الغذائي خلال شهر رمضان خاصة بعد تناول وجبة الإفطار لتخفيف الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 مشروبات من البهارات أو التوابل من شأنها تهدئة الانتفاخ وتعزيز صحة أمعائك يمكن تناولها بعد الإفطار في رمضان:



مشروب الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه للهضم منذ قرون، فهو يحتوى على مركب الجينجيرول الذي يحفز الهضم ويخفف الانتفاخ، حيث يفعل الزنجبيل هذا عن طريق تهدئة عضلات الجهاز الهضمي، وبالتالي تسهيل تدفق الطعام بسهولة، ولتحضير هذا المشروب، اغلى الماء وضعي فيه بضع شرائح من الزنجبيل الطازج، واتركيه لينقع لمدة 5-10 دقائق، ويمكن إضافة ملعقة من العسل للتحلية.

مشروب النعناع

النعناع هو عشب مفضل لتسهيل الهضم، حيث يعمل المنثول الموجود في النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي مما يعمل على تخفيف الانتفاخ، كما أنه يخفف من عسر الهضم والتقلصات التي عادة ما تتبع الانتفاخ، ولتحضير هذا المشروب، ضع حفنة من أوراق النعناع الطازجة في كوب من الماء المغلي، واتركه ينقع لمدة 5 دقائق، وهو طريق ة منعشة لتخفيف الانتفاخ، خاصة عندما تشعر بالشبع أو عدم الراحة بعد تناول وجبة الإفطار.

حليب الكركم

الكركم ذو اللون الأصفر ومضاد للالتهابات، هو نوع آخر من التوابل الرائعة لتخفيف الانتفاخ، ويقلل الكركمين الموجود في الكركم من الالتهابات داخل الجهاز الهضمي ويساعد في الهضم، مما قد يساعد في تهدئة الانتفاخ، كما يحفز الكركم إنتاج الصفراء، مما يساعد في هضم الدهون، ولتحضير هذا المشروب، أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وقليلًا من الفلفل الأسود (الذي يساعد الجسم على امتصاص الكركمين)، وقليلًا من العسل أو القرفة للتحلية، ويُفضل تناول هذا المشروب قبل النوم لتهدئة المعدة المتهيجة وتخفيف الانتفاخ طوال الليل.

مشروب الكمون

تسمح بذور الكمون أيضًا بإفراز معزز للإنزيمات الهضمية لتحسين هضم الطعام وتقليل الانتفاخ، حيث يمكن إعداده عن طريق على ملعقة صغيرة من بذور الكمون مع الماء لمدة 10 دقائق، وتناوله دافئًا، حيث يُعد ماء الكمون مشروبًا مريحًا وسهل الامتصاص ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص بعد تناول وجبة دسمة، حيث يُهدئ الهضم ويقلل من الانتفاخ.

مشروب بذور الشمر

كان الشمر يستخدم تاريخيًا لعلاج مشاكل المعدة، ويهدف الشمر إلى تهدئة عضلات الأمعاء ومن ثم تخفيف الانتفاخ، والشمر أيضًا مدر للبول خفيف، مما يخفف من احتباس الماء في الجسم والذى يسبب بدوره الانتفاخ، ولتحضير هذا المشروب أضف ملعقة صغيرة من بذور الشمر واخلطها بالماء الساخن في كوب، واتركه منقوعًا لمدة 5-10 دقائق، حيث يفضل تناوله بعد وجبة الإفطار في رمضان لتخفيف الانتفاخ وأعراض اضطراب المعدة الأخرى الناتج عن تناول الأطعمة الدسمة.

مشروب الكزبرة

الكزبرة من البهارات المفيدة أيضًا للهضم، فهي تزيد من إفراز الصفراء، مما يساعد في هضم الطعام، وخاصة الدهون، وتتمتع الكزبرة أيضًا بتأثير قوى لتخفيف أعراض الانتفاخ وعدم الشعور بالراحة بعد تناول الطعام، وبالتالي فهي علاج رائع لعسر الهضم، ولتحضير هذا المشروب، اغلي ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكزبرة في الماء لمدة 10 دقائق، وتناوله دافئًا.