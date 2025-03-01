الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة بشأن تركيبة لقاح الأنفلونزا الجديد 2026

كتبت أمل علام

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" شاركتا في اجتماع منظمة الصحة العالمية لمناقشة تركيبة لقاح الأنفلونزا قبل موسم الأنفلونزا القادم، رغم انسحابها من المنظمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ عملية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية والتي تستمر لمدة 12 شهرا، إنه قد يفكر في إعادة الانضمام إلى الوكالة.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، مديرة إدارة التأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية: "نأمل أن نستأنف التوقف في العمل الذي نقوم به مع الولايات المتحدة مؤقتًا بكامل قوته خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت أنه رغم انسحابها الأوسع من منظمة الصحة العالمية، فإن الولايات المتحدة لم تتحرك للانسحاب من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وهو المكتب الإقليمي للوكالة في الأمريكتين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوكالات الأمريكية ساهمت في توفير المعلومات لنظامها العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها.

وأوضحت كيركوف "هناك معلومات صادرة من وزارة الزراعة الأمريكية بشأن الجانب الحيواني، لذا أريد أن أكون واضحًا جدًا بشأن أن الولايات المتحدة لا تزال تساهم".

وجاءت هذه التعليقات على هامش فعالية أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية توصياتها بشأن تركيبة لقاحات الإنفلونزا لعامي 2025 و2026 في نصف الكرة الشمالي.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتضمن اللقاحات سلالات محدثة من فيروس H3N2، بما يعكس التركيبة الموصى بها لنصف الكرة الجنوبي.

وأوصت اللجنة أيضا بأن تتضمن اللقاحات الحيوانية سلالتين إضافيتين من فيروسات إنفلونزا الطيور، وذلك جزئيا استجابة لحالة إصابة بشرية تم اكتشافها العام الماضي في أستراليا.



ومع ذلك، تم الإبلاغ عن حدوث اضطرابات في الاجتماعات التنظيمية المتعلقة باللقاحات في الولايات المتحدة بعد أن تولى روبرت كينيدي جونيور منصب رئيس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في وقت سابق من هذا الشهر.