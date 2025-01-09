نزلة البرد والأنفلونزا وHmpv.. خبراء يوضحون كيف ولماذا تختلف الأعراض

كتبت أمل علام

كشف الخبراء عن الاختلافات الرئيسية بين الفيروسات الشتوية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة - للمساعدة في تحديد ما إذا كان المرض الذي تعاني منه هو الأنفلونزا، أو نزلة برد أو التهديد المحتمل الجديد لخدمة الصحة البريطانية، الفيروس الرئوي البشري (HMPV).

ووفقا لما ذكرته مجلة Newsweek، فإن العلماء على يقين تقريبا من أن أعراض فيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري ستكون خفيفة للغاية بالنسبة لمعظم الناس، وتشبه أعراض نزلات البرد، ومن ناحية أخرى، تميل الأنفلونزا إلى أن تكون أكثر حدة، ولكن بعض الفئات المعرضة للخطر ــ كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال الصغار، على سبيل المثال ــ قد لا يتعايشون بسهولة مع فيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري، وتختلف المضاعفات الناجمة عن ذلك عن تلك الناجمة عن الأنفلونزا.

فما هي العلامات التي تدل على وجود العدوى من الأنواع الثلاثة وكيف يمكنك التمييز بينهم؟



الأعراض الخفية لفيروس HMPV..

في الغالبية العظمى من الحالات، تكون الأعراض الرئيسية لفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري مشابهة جدًا لأعراض نزلات البرد الشائعة: السعال، وانسداد الأنف أو سيلانه، والتهاب الحلق، والحمى الطفيفة، كما هو الحال مع الفيروسات الأخرى، تحدث هذه الأمراض بسبب محاولة الجهاز المناعي في الجسم محاربتها، ومع ذلك، قد يعاني البعض أيضًا من الغثيان والقيء، وعادةً ما تختفي الأعراض بعد حوالي 5 أيام.

وقد تحدث أعراض أكثر شدة مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي، والتي تصيب عادة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث يعاني المرضى من ضيق في التنفس أو سعال شديد أو صفير.

وقال البروفيسور جون تريجونينج، الخبير في علم مناعة اللقاحات في إمبريال كوليدج لندن، إن فيروس الجهاز التنفسي البشري عندما يصيب الأطفال فإنه يبدو مشابهاً لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي ( RSV )، وهو فيروس شتوي شائع يسبب عادة أعراضاً خفيفة تشبه أعراض البرد.

وأوضح "أنه جزء من كوكتيل فيروسات الشتاء التي نتعرض لها، ومثله كمثل الفيروسات الأخرى، فإنه ينتقل من خلال السعال والعطس والرذاذ"، مضيفا، أنه على غرار النصائح المتعلقة بفيروس كورونا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، يجب على المصابين "الراحة وتناول السوائل وخصوصا الماء ومحاولة عدم نشر عدوى الفيروس للآخرين".

حذر الخبراء من أن فيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري، الذي ينتج أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، يمكن أن يظل كامنًا في الجسم لعدة أيام، وبالتالي يمكن أن ينتقل بسهولة إلى الآخرين، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس التهاب الجهاز التنفسى البشري في المملكة المتحدة يؤثر في الغالب على الأطفال الصغار - وهم من بين الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة.

تظهر بيانات مراقبة الفيروسات من وكالة الأمن الصحى في المملكة المتحدة (UKHSA) أن واحدًا من كل 10 أطفال تم اختبارهم بحثًا عن التهابات الجهاز التنفسي في المستشفى كانوا إيجابيين لفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري اعتبارًا من 23 ديسمبر، وهذا أكثر من ضعف نسبة الأطفال الصغار جدًا الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في أواخر نوفمبر، ومع ذلك، حذر الخبراء مرارا وتكرارا من أن أعداد الحالات هي ما هو متوقع في هذا الوقت من العام.

وقال الدكتور كونال واتسون، استشاري علم الأوبئة في هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة: " يصاب معظم الأشخاص بفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري (HMPV) بحلول سن الخامسة ويصابون به مرة أخرى طوال حياتهم، الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة لنوبات أكثر شدة"، موضحا، أنه كما هو الحال مع جميع فيروسات الجهاز التنفسي، يمكنك المساعدة في تقليل انتقال العدوى من خلال غسل اليدين بانتظام ووضع مناديل عند السعال والعطس ثم التخلص منها."

وأضاف: "إذا ظهرت عليك أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والشعور بالتعب والألم، فحاول الحد من اتصالك بالآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وأكد ، إن هناك العديد من الفيروسات المنتشرة في الوقت الحالي، بما في ذلك فيروسات الأنفلونزا - إذا كنت تعاني من أعراض مرض تنفسي وتحتاج إلى الخروج، فإن نصيحتنا لا تزال هي أنه يجب عليك التفكير في ارتداء قناع للوجه."

الأنفلونزا..

يتسبب هذا المرض، الذي تسببه فيروسات الإنفلونزا، عادة في إصابة الأشخاص بالسعال - وهو أكثر أعراض الفيروسات الموسمية شيوعًا، لكن أعراض الأنفلونزا عادة ما تكون أكثر شدة من أعراض نزلات البرد، ويمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في المعدة، ويمكن أن يكون المرض قاتلاً في بعض الحالات إذا ظهرت مضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي، بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقال البروفيسور رون إيكليس بجامعة كارديف:"عادة ما تسبب الأنفلونزا قشعريرة وحمى وصداع وآلام في العضلات وآلام"، حيث تشعر أن أعراض الأنفلونزا أسوأ لأن الأعراض تؤثر على الجسم بأكمله ولا تقتصر على مجاري الهواء العلوية.

وأضاف: "الأعراض المعدية المعوية مثل القيء والإسهال أكثر انتشارا في حالات الأنفلونزا"، وتواجه بريطانيا حالياً موجة عارمة من الأنفلونزا، وتشير برامج المراقبة التي ترصد تفشي المرض في إنجلترا إلى أن حالات دخول المستشفيات بسبب الأنفلونزا تضاعفت 4 أضعاف مقارنة بالشهر الماضي، حيث تظهر الأعراض عادة بعد حوالي يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس، وتستمر لمدة تصل إلى أسبوع، ولكن الآثار الجانبية بما في ذلك التعب قد تستمر لأسابيع.

كما هو الحال مع علاج نزلات البرد، ينصح غالبًا بالراحة وشرب السوائل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأنفلونزا، كما تساعد الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أيضًا.وأضاف، بجانب بعض الأدوية لعلاج الصداع وآلام العضلات والحمىوإذابة المخاط وتنظيف مجاري الهواء، موضحا، أنه يمكن لمضاد الهيستامين مثل الكلورفينيرامين أن يوقف سيلان الأنف، وإذا كنت تعاني من السعال، فابحث عن المنتجات التي تحتوي على ديكستروميثورفان.

إذا كنت تعاني من الأنفلونزا أو نزلات البرد، فكر في زيارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع أو إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس أو علامات أخرى للعدوى.

نزلات البرد..

الفيروسات الأنفية هي السبب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد، ولكن العدوى البسيطة في الأنف والحنجرة يمكن أن تسببها واحدة من أكثر من 200 فيروس مختلف، إذا كانت الأعراض مقتصرة في الغالب على مجرى الهواء العلوي، فمن المرجح أن يكون ذلك نزلة برد.

وأضاف البروفيسور إيكليس، "إن أعراض البرد هي عبارة عن نزلات برد في الرأس مع سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق وانسداد الأنف"، مضيفا، الطقس البارد وحده لا يسبب نزلات البرد، ولكن الجسم يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفا.

قالت الدكتورة آن نينان، طبيبة عامة في لندن، "تتطور نزلات البرد عادة بشكل تدريجي ويمكن أن تسبب السعال والاحتقان والتعب، وتتسلل إليك بأعراض مثل سيلان الأنف أو التهاب الحلق".

وأضافت أن هذا المرض يميل إلى أن يكون "مزعجًا"، على عكس الأنفلونزا التي "يمكن أن تجعلك عاجزًا عن الحركة وتبقيك طريح الفراش"، ومع ذلك، فإن هذا التداخل في الأعراض يمكن أن يجعل التشخيص السريري صعباً، لا يوجد علاج لنزلات البرد الشائعة، ولكن هناك بعض الطرق لتخفيف أعراضها.

وتنصح بالحصول على قسط كبير من الراحة، وشرب الكثير من السوائل، واستنشاق البخار لتخفيف انسداد الأنف، وشرب الليمون الساخن والعسل لتسكين التهاب الحلق، كلها طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد، وعادة ما تهدأ الأعراض في غضون أيام.

