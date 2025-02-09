140 فرصة عمل بالخدمات الأمنية بالخارج بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 140 فرصة عمل بإحدى شركات الخدمات الأمنية بإحدى الدول العربية، بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه، وذلك حتى يوم 16 فبراير 2026.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة في 3 تخصصات "حارس ومحاسب وسائق "،:

- 137 حارس أمن يشترط حصوله على مؤهل لا يقل عن متوسط مع توفر خبرات أمنية.

- 1 محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة تخصص محاسبة شركات.

- 2 سائق.

وأشارت إلى أن:

- راتب الحارس بالعملة المصرية يعادل 19000 جنيه.

- راتب المحاسب 40000 جنيه.

- راتب السائق 27000 جنيه.

وتوفر جهة العمل، عدة مميزات، منها: الضمان الصحي والسكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة، كما أوضحت أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات.

علما بأنه يمكن للراغبين فى التقديم، تسجيل البيانات اضغط هنا حتى 16 فبراير الجارى: