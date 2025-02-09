وكيل تعليم البحر الأحمر يناقش عقد امتحانات الثالث الإعدادى وفق نظام البوكليت

محمود طه حسين

عقد المهندس سيد عبد العزيز، مدير مديرية التربية والتعليم مع موجهي عموم المواد بحضور فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، حيث تمت مناقشة آلية تنفيذ الامتحان على نظام البوكليت في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للمواد الآتية": لغة عربية - رياضيات ـ لغة إنجليزية ـ العلوم ـ الدراسات التربية الفنية ـ الحاسب الآلي ـ الدين الإسلامي ـ الدين المسيحي ، كما تم مناقشة وضع بنوك أسئلة والتي تحتوي على 200 سؤال تراعي مواصفات الورقة الامتحانية والمستويات المختلفة للطلاب.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم: يأتي الاجتماع في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كما عقد المهندس سيد عبد العزيز لقاءاً تعريفياً بمديري العموم ومديري الإدارات النوعية بمديرية التربية والتعليم مؤكداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب ولجميع عناصر المنظومة، والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، مع استمرار تقديم أوجه الدعم اللازم للإرتقاء بالعملية التعليمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع رؤية الدولة واستراتيجتها للتنمية المستدامة.



وأعرب مدير المديرية عن سعادته بثقة وزير التربية والتعليم وتوليه مهام عمله، بعد تكليفه مديرا لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مؤكداً علي تعاونه مع جميع الجهات المعنية وجميع أطراف المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للإرتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.