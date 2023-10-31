تطبيق امتحان البوكليت على المرحلة الإعدادية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سوف يتم امتحان البوكليت هذا العام على طلاب المرحلة الإعدادية، واضاف بأن تم إطلاق بوابة التحول الرقمى لامتحانات الشهادة الإعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ويتم من خلال بوابة التحول الرقمى تسجيل استمارة 1 سرى عضوية لأعمال امتحانات الإعدادية إلكترونيا بواسطة كل مدرسة، وتم تدشين الموقع الإلكترونى اليوم بإجتماع مدراء مراحل التعليم الإعدادى والابتدائى على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن تم عقد اجتماعا موسعا مع مديرى المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية برئاسة هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، لمناقشة منظومة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وعرض السيد محمدين، التعليمات المنظمة للعمل، ورئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية، جاء ذلك فى إطار منظومة التحول الرقمى لمنظومة امتحانات الشهادة الإعدادية، وتحت رعاية ناصر شعبان، وبحضور الدكتور عصام عماره ومديرى المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية.