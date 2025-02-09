وزارة التعليم توضح تفاصيل منحة مدرسة الجونة الفندقية لطلبة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المنحة الدراسية بـ المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن أولويات القبول ترتكز على الطلاب الذين ينتمون لأسر محدودة ومعدومة الدخل مع الأفضلية لمستفيدي المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المنحة تغطى مصروفات الدراسة والإعاشة بسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة لكل طالب يتم قبوله طبقا لمعايير المنحة، وتتمثل شروط المنح الدراسية في الأتي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2025.

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها المدرسة ومؤسسة ساويرس مع الطالب.

- اجتياز الكشف الطبي الذي يبين خلو الطالب من الأمراض المعدية والمزمنة.

- وجود احتياج مادي لأسرة الطالب.

- التكرم بالتنبيه هو اتخاذ اللازم للإعلان عن المنحة .

- سوف يتم عقد جلسات تعريفية عن المدرسة والمنحة المقدمة أون لاين على تطبيق zoom في المواعيد التالية:-

- الخميس: 2025/2/27.

- الخميس: 2025/3/6.

- الخميس: 2025/3/13.

- الخميس: 2025/3/20.

- الخميس: 2025/3/27.

