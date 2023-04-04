منح من التعليم لطلبة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منح دراسية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023، للدراسة بالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة شاملة مصروفات الدراسة والإعاشة بسكن الطلبة طول مدة الدراسة بالمدرسة، بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم ، المديريات التعليمية، بالإعلان عن المنحة بالمدارس الإعدادية، طبقاً للقواعد المعمول بها، وتجهيز إحدي القاعات بالمدارس أو بمقر المديريات حيث يتم تجميع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بالمدرسة، مع حضور أولياء أمورهم، بالإضافة إلي توفير غرفتين لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب وفقاً للجدول التالي:

- محافظة أسوان: الأحد 9 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.

- محافظة الأقصر: الاثنين 10 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.

- محافظة قنا: الثلاثاء 11 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.

- محافظة سوهاج: الأربعاء 12 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.

- محافظة أسيوط: الخميس 13 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.

- محافظة مرسي مطروح 14 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.

- محافظة الفيوم الأربعاء 19 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.