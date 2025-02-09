اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 فبراير 2025 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة التأمين الشامل توقع اتفاقا لدعم ميكنة التأمين الصحى الشامل

الأحد، 09 فبراير 2025 01:33 م
هيئة التأمين الشامل توقع اتفاقا لدعم ميكنة التأمين الصحى الشامل المؤتمر السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت اليوم هيئة التأمين الصحى الشامل وشركة اى هيلث التابعة للهيئة برتوكول تعاون ،لتقديم الدعم الفنى وميكنة نظام التأمين الصحى الشامل.

 

جاء توقيع الاتفاق على هامش المؤتمر السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المنعقد بالعاصمة الإدارية.

 

وقع الاتفاق مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل واكرم رضا الرئيس التنفيذى لشركة اى هيلث لخدمات تكنولوجيا التشغيل وادارة خدمات التأمين الصحى الشامل.


وشهد التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.







مشاركة

التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى

تكنولوجيا التشغيل

خدمات التأمين الصحى



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة