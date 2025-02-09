هيئة التأمين الشامل توقع اتفاقا لدعم ميكنة التأمين الصحى الشامل

وقعت اليوم هيئة التأمين الصحى الشامل وشركة اى هيلث التابعة للهيئة برتوكول تعاون ،لتقديم الدعم الفنى وميكنة نظام التأمين الصحى الشامل.
جاء توقيع الاتفاق على هامش المؤتمر السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المنعقد بالعاصمة الإدارية.
وقع الاتفاق مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل واكرم رضا الرئيس التنفيذى لشركة اى هيلث لخدمات تكنولوجيا التشغيل وادارة خدمات التأمين الصحى الشامل.
وشهد التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.