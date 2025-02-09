وزير الصحة: أنفقنا 180 مليار جنيه على 1300 مشروع صحى فى 2024

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار فى الصحة من أفضل أنواع الاستثمار وفقا للدراسات، مشيرا إلى أن مصر أقل من المعدلات العالمية فيما يخص عدد الأسرة

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال كلمته بـ المنتدى السنوى لهيئة للتأمين الصحى الشامل، أن معدل توافر الأسرة فى مصر يمثل 28 سريرا لكل 10 آلاف مواطن وهذا رقم أقل من المعدلات العالمية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى أن الدولة المصرية تضع المنظومة الصحية على رأس أولوياتها، حيث إن هناك 25 مشروعا تتم العام الجارى، كما شهد العام الماضى 1300 مشروع فى القطاع الصحى بتكلفة 180 مليار جنيه .

وأشاد وزير الصحة والسكان بمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يخدم المنظومة الصحية الجيدة والشاملة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذى أصبح شريكا ويحظى بدعم حكومى كبير للقيام بدوره المنوط به فى التنمية .

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الدولة لن تستطيع الانفاق على المنظومة الصحية وحدها دون وجود شركاء من القطاع الخاص بما يصب فى صالح المواطن فى النهاية.