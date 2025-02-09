ما متلازمة التعب بعد كورونا؟ أعرف الأعراض والأشخاص المعرضون للخطر

كتبت مروة هريدى

متلازمة كورونا طويلة المدى تشير إلى الأعراض التي تستمر مع الشخص لفترة ربما لبضعة أسابيع أو شهور، حتى بعد التعافى منه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما متلازمة كورونا أو كوفيد طويل المدى؟

متلازمة كورونا أو كوفيد طويل الأمد هي مجموعة من المشاكل الصحية التي تستمر أو تتطور بعد فترة التعافى الأولية من الإصابة بالفيروس، ويمكن أن تستمر الأعراض لأسابيع أو شهور أو سنوات وغالبًا ما تكون منهكة، وتُعرف منظمة الصحة العالمية كوفيد طويل الأمد بأنه يبدأ بعد ثلاثة أشهر من الإصابة الأولية بفيروس كورونا، ولكن وكالات معنية أخرى تُعرفه بأنه يبدأ بعد أربعة أسابيع من الإصابة الأولية، ويحدث كوفيد طويل الأمد عندما لا يزال المرضى يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الشفاء من العدوى وقد تجلى بقوة لدى البالغين، لكن تأثيره على الأطفال كان أقل وضوحًا.

ويمكن أن يظهر فيروس كورونا طويل المدى أو متلازمة كورونا، بأشكال مختلفة، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى حادة، كما ترتبط متلازمة كورونا طويل الأمد بعدد من الأمراض المناعية، وكذلك مشاكل في الصدر والجهاز التنفسى بشكل عام وحساسية، وقد تصبح الأعراض أكثر خطورة وتصل لحد تليف الرئة.

فيما يلى.. الأعراض الشائعة لمتلازمة كورونا أو كوفيد طويل الأمد

يتميز كوفيد الطويل أو متلازمة كورونا بعدد كبير من الأعراض التي تختفي أحيانًا ثم تظهر مرة أخرى، وتشمل الأعراض المبلغ عنها بشكل شائع لكوفيد الطويل:

الشعور بالتعب.

مشاكل في الذاكرة.

ضيق التنفس.

اضطراب النوم.

ألم في الصدر.

خفقان القلب.

السعال المزمن.

أعراض جلدية مثل تساقط الشعر.

أعراض الجهاز الهضمى، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

وقد تظهر أيضًا العديد من الأعراض الأخرى، بما في ذلك الصداع ومشاكل الصحة العقلية وفقدان حاسة الشم أو التذوق في البداية، وضعف العضلات والحمى والخلل الإدراكي.

وغالبًا ما تزداد الأعراض سوءًا بعد بذل جهد عقلي أو بدني، وهي عملية تسمى الضيق بعد بذل الجهد.

من هم المعرضون للخطر؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحدث كوفيد الطويل أو متلازمة كورونا غالبًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد، ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بهذه الحالة أيضًا، موضحة أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة كورونا، ولكن يبقى الخبراء والأطباء غير متأكدين من أسباب كوفيد الطويل لكنهم حددوا عوامل الخطر بما في ذلك وجود حالات كامنة.

وقد وجدت الأبحاث أيضًا أن المرضى الذين يعانون من كوفيد الطويل يميلون إلى انخفاض مستويات الكورتيزول وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، فيما أشارت نظرية أخرى إلى أن جزيئات الفيروس قد تكون نشطة باستمرار، مما يتسبب في معاناة الأشخاص من أعراض طويلة الأمد.

علاج متلازمة كورونا أو كوفيد طويل الأمد

قد يحتاج الأشخاص المصابون بمرض كوفيد طويل الأمد أو متلازمة كورونا إلى الرعاية والمراقبة المستمرة للأعراض، حيث تعتمد إدارة متلازمة كورونا فى الغالب على الأعراض المصاحبة والتي تختلف من شخص لأخر.