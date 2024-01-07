متلازمة كورونا طويلة المدى توثر بصورة أكبر على أصحاب التاريخ المرضى

كتبت إيناس البنا

متلازمة كورونا طويلة المدى هو مصطلح ظهر مع ظهور فيروس كورونا، ويعنى امتداد بعض أعراض الفيروس لفترة من الوقت قد تمتد إلى أشهر من الإصابة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد المحمدى، استشارى الصدر والحساسية مدير مستشفى صدر العمراينة، أن أعراض كورونا طويلة المدى أو ما تعرف باسم" Long Covid "، مشكلة صحية كبيرة فى جميع أنحاء العالم، وهى عبارة عن مجموعة من الأعراض التى تحدث لدى المرضى المصابين بالفيروس، وتستمر لأسابيع وقد تمتد لأشهر.

وقال استشارى الصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يمكن أن يظهر فيروس كورونا طويل المدى بأشكال مختلفة لدى أشخاص مختلفين، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى حادة، موضحا أنه ما زال حتى الآن يتم متابعة تابعيات نشاط الفيروس، وتلاحظ ارتباط متلازمة كورونا الطويل بعدد من الأمراض المناعية، أو أنها أثرت على بعض الأشخاص فمثلا هناك بعض المرضى أصبح لديهم مشاكل حساسية لم يكونوا يعانون منها من قبل، كما أنها سبب لبعض الحالات تليف رئوى، حيث تم رصد حالات كثيرة لم تكن موجودة قبل كورونا بدأت في الظهور لدى بعض المرضى.

وعن عوامل الخطر، أوضح مدير مستشفى صدر العمراينة، أن مرضى القلب والسكر ومرضى المناعة الذاتية وأصحاب الوزن الزائد أو من يعانون من السمنة، في خطر أعلى للإصابة بمتلازمة كورونا طويلة المدى.

أعراض شائعة لمتلازمة كورونا طويلة المدى

الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كورونا الطويل حسب موقع " healthsite"، تشمل التعب الشديد وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق وألم عضلي وحمى، وتتمثل الأعراض التنفسية والقلبية في ضيق التنفس والسعال المزمن المستمر وألم غير محدد في الصدر وخفقان القلب، وقد تؤثر في بعض الحالات على الجهاز الهمضى مسببة الإسهال والقيء والغثيان واليرقان، بجانب بعض المشاكل الجلدية أشهرها تساقط الشعر