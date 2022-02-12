ما يعرفه الخبراء عن متلازمة كورونا طويلة الأمد.. وكيف تحمى نفسك؟

كتبت فاطمة خليل

يتعافى معظم الأشخاص الذين يعانون من كورونا، لكن يجد الملايين من الناجين الآخرين أن الشفاء التام أمر بعيد المنال، وهذا يطلق عليه الخبراء اسم "متلازمة كورونا طويلة الأمد"، حيث يعاني البعض من التعب الشديد وضيق التنفس وآلام الجسم ، بينما يعاني البعض الآخر من "ضباب الدماغ" أو عدم استعادة حاسة الشم أو التذوق، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مجموعة فرعية تصاب بمرض خطير في وقت لاحق، على الأرجح بسبب مضاعفات العدوى، بحسب موقع "بلومبرج".

ما هي متلازمة كورونا طويلة الأمد؟



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني الأشخاص الذين يعانون من "متلازمة ما بعد كورونا" من الأعراض عادةً بعد ثلاثة أشهر من نوبة أولية من كورونا تستمر لمدة شهرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وتشمل الأعراض المطولة مشاكل في الرئة والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجهاز العصبي بالإضافة إلى التأثيرات العصبية، مثل ضعف الإدراك.

قد تستمر الأمراض من المرض الأولي أو تظهر بعد المرحلة الحادة من المرض - حتى مع عدم وجود أعراض ملحوظة وقد تتقلب الأعراض أيضًا.

وبحسب خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة فإن الأعراض التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع أو إذا استمرت لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا ولا يمكن تفسيرها بطريقة أخرى على أنها "أعراض كورونا المستمرة" و "متلازمة ما بعد كورونا".

أعراض ما بعد كورونا



الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها تشمل:

مشاكل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية

ضيق التنفس

سعال

ضيق الصدر

ألم صدر

الخفقان

إعياء

حمى

ألم

العصبية

ضباب الدماغ (فقدان التركيز أو مشاكل في الذاكرة)

صداع الرأس

اضطرابات النوم

تنميل أو خدر

دوخة

الهذيان (عند كبار السن)

الجهاز الهضمي (الجهاز الهضمي)

ألم البطن

غثيان

إسهال

فقدان الشهية وانخفاض الشهية (عند كبار السن)

فقدان الوزن

الم المفاصل

ألم عضلي

علم النفس / الطب النفسي

اكتئاب

قلق

انف واذن وحنجرة

طنين الأذن

ألم الأذن

إلتهاب الحلق

فقدان حاسة التذوق و / أو الشم

الجلدية

طفح جلدي

هل المتغيرات تحمل مخاطر مختلفة لكورونا طويل الأمد ؟



من الممكن، على الرغم من عدم وجود ما يكفي من البيانات التي تم جمعها وتحليلها حتى الآن لمعرفة ذلك على وجه اليقين، لا سيما وأن إعادة العدوى والالتهابات في الأفراد الذين تم تطعيمهم قد تحمل مخاطر مختلفة من أعراض كورونا الطويلة.

كيف يمكنك منع مرض كورونا طويل الأمد؟



يعد تجنب الإصابة بفيروس كورونا هو الطريقة الوحيدة المؤكدة والتطعيم هو الأداة الأكثر فاعلية لتقليل خطر الإصابة به ، والأهم من ذلك ، التخفيف من احتمالية الإصابة بمرض شديد. .

وجدت دراسة بريطانية أن تلقي جرعة ثانية من لقاح فيروس كورونا قبل أسبوعين على الأقل من الإصابة يرتبط بانخفاض بنسبة 41٪ في احتمالات الإصابة بفيروس كوفيد الطويل المبلغ عنه ذاتيًا بعد 12 أسبوعًا على الأقل.