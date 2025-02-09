للأمهات.. كيف تجعلين ابنتك مستعدة لأول "دورة شهرية"؟

كتبت: دانه الحديدى

الدورة الشهرية هي تجربة فسيولوجية طبيعية تمر بها جميع الفتيات، وتعد علامة على بدء دخول الفتاة لمرحلة البلوغ، لكنها تأتى مصحوبة بالكثير التغيرات النفسية والجسدية والهرمونية، التى قد تضع الفتاة في حالة من الإرتباك خلال تلك المرحلة.

وتختلف تجربة الدورة الشهرية الأولى من فتاة لأخرى، ووفقا لموقع "Web Md"، فإن العمر المتوقع لحدوث الدورة الشهرية للمرة الأولى لدى الفتيات ما بين عمر 8 و13 عاما، ويسبق تلك المرحلة نوعا من "طفرة النمو" التى تمر بها الفتاة، ويظهر خلالها عدد من العلامات التي تشير إلى قرب حدوث الدورة الشهرية للفتاة.

علامات قرب الدورة الشهرية للمرة الأولى



عند اقتراب الدورة الشهرية للمرة الأولى، تمر الفتاة ببعض التغيرات الجسدية، والتي تبدأ في الظهور خلال فترة تتراوح بين عام ونصف و3 أعوام، وتختلف من فتاة لأخرى، وهى:

تغيرات في حجم الثدى

تغير رائحة الجسم "ظهور رائحة العرق"

ظهور الشعر بالمناطق الحساسة

وظهور تلك العلامات على الفتاة يعنى ضرورة بدء التحدث معها عن مفهوم الدورة الشهرية، وتهيئتها لحدوث الأمر، حتى تصبح التجربة سهلة عليها دون خوف من الأمر، وينصح موقع "Avni wellness" الأمهات بضرورة العمل على تهيئة الفتيات الصغيرات للأمر قبل حدوثه بفترة كافية، وذلك لأن التغيرات التي تمر بها الفتاة خلال الدورة الشهرية الأولى، تسبب لها التوتر الشديد، بسبب صعوبة التعامل مع النزيف والتقلصات الرحمية المؤلمة وتقلبات المزاج المصاحبة لتلك المرحلة، وهو ما يشير إلى أهمية تقديم الأم الدعم النفسى لابنتها، حتى تجتاز تلك التجربة بسلام، وفيما يلى عدد من النصائح للأمهات، وهى:

نصائح لتحضير الفتاة لاستقبال الدورة الشهرية الأولى في حياتها



يعنى إيه "دورة شهرية"؟





من الضرورى شرح كل ما يتعلق بالدورة الشهرية بالتفصيل للفتاة، والتأكيد على أنها ليست "حالة مرضية"، وإنما حالة طبيعية تمر بها جميع الفتيات في الطريق للبلوغ، وأن أيام الدورة لا تعيق الفتاة على عيش حياتها بصورة طبيعية وممارسة جميع الأنشطة اليومية العادية.





الدم ليس أمرا مخيفا





يخاف جميع الأطفال من منظر الدم، وهو ما قد يشكل خوفا لدى الفتيات الصغيرات خلال الدورة الأولى، لذلك يجب على الأم أن تشرح للفتاة العملية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، وهى أن الرحم يقوم بتجديد بطانته وهو ما يتسبب في خروج الدم من المهبل، بكمية تعادل حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من الدم، وبالتالي فإن الدم المفقود لا يكون بكمية كبيرة أو مؤثرة على صحة الفتاة.





كيفية استخدام الفوط الصحية



تحتاج الفتاة إلى تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام الفوط الصحية أثناء الدورة الشهرية، لذلك على الأم القيام بهذا الدور، وهو تعليم الفتاة كيفية المحافظة على نظافتها الشخصية وتبديل الفوط بشكل دورى، خلال فترة لا تتجاوز من 4 إلى 6 ساعات، أو عند إحساسها بالبلل، وذلك لحمايتها من حدوث الالتهابات، مع إلقاء الفوطة المستخدمة في سلة القمامة وليس في المرحاض.



