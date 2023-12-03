ما هى طفرات النمو عند الرضع وكيف تتعاملين معها؟.. استشاري توضح

كتبت فاطمة خليل

يمر الأطفال الرضع بعدد من طفرات النمو خلال العام الأول من عمرهم، وتلاحظ الأم على الرضيع تغييرات مفاجئة مثل قلة النوم، وكثرة الرضاعة، وفى هذا التقرير نتعرف على طفرات النمو عند الرضع وطرق التعامل معها.

وقالت الدكتورة يارا نبيل مصطفى، استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن طفرات النمو هى الفترات التى يكبر فيها طفلك ويزداد وزنه وطوله، لأن زيادة النمو لا تحدث بشكل منتظم يومى ولا تقسم بشكل متساوى كل يوم مثلما يعتقد الكثيرون.

وأوضحت أن طفرات النمو عند الرضع تحدث فى أعمار معينة: -من بعد الأسبوع الأول للأسبوع الثالث

-الأسبوع السادس

-الشهر الثالث

-الشهر السادس

-الشهر التاسع

وأشارت إلى أن فترة طفرات النمو تكون من 3 أيام إلى أسبوع، وبعدها يعود الطفل لطبيعته ونومه ورضاعته تتحسن بشكل أفضل، مضيفة أن الأم تلاحظ صغر مقاس الملابس على الطفل، كدلالة على زيادة وزنه وطوله بعد طفرات النمو.

وأكدت أن أعراض طفرات النمو تشمل أن ابنك الرضيع لا يشبع بينما يقوم بالرضاعة طوال اليوم، شعور الرضيع بالعصبية "قريفة وزن متواصل" واضطرابات فى النوم وأرق.

وأوضحت أن المطلوب من الأم للتعامل مع طفرات النمو أن تتحمل الوضع وتتفهم طبيعة المرحلة التى يمر بها الطفل وتستجيب لطلبه للرضاع لأن انتاج ثديك لللبن سيزيد بشكل طبيعى ويكفى احتياجات الطفل.