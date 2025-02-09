قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس فى بنى سويف غدا.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه تقرر قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس مركز الفشن،غداً الاثنين 10فبراير الجاري"لمدة 12 ساعة"، اعتبارا من 8 صباحا حتى 8 مساء، نظرا لأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه بُشرى

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة نظرا لأعمال الصيانة والتطهير اللازمة ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.