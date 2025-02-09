ضبط نصف طن دقيق مدعم بطاحونة غلال قبل بيعه في السوق السوداء بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح مسئولو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم محاك آليا داخل أحد الطواحين الغلال، والمحظور تداوله خارج المخابز البلدية قبل إعادة بيعه في السوق السوداء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق معرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وفى هذا الصدد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية، وتفقد الحالة التموينية وإحكام الرقابة والتأكد من جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، حيث تم ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم محاك آليا داخل أحد الطواحين الغلال محظور تداوله خارج المخابز البلدية قبل إعادة بيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها و تحرير محضر بالواقعة، وباستئناف أعمال الحملة تم ضبط عدد 5 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 محاضر جنح أوكازيون وهمى، وعدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 3 إنتاج خبز ناقص الوزن.

وكان قد كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الحملات وخدمات المواطنين التموينية على مدار شهر يناير الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير الخدمات التموينية للمواطنين واستمرار الحملات على المخابز والمحلات والسوبر ماركت.

وفى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق تم صرف 81 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 307 مخبز بلدي مدعم، كما تم صرف كمية قدرها 4054 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 552 مستودع دقيق خلال هذا الشهر، وفى مجال شئون التموين تم صرف مقررات شهر يناير 2025 سلع تموينية - بمبلغ 42,9 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 395 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 21355 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.