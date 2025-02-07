تموين الأقصر تعلن صرف 81 مليون رغيف خبز وتحرير 879 محضر ومخالفة بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الحملات وخدمات المواطنين التموينية على مدار شهر يناير الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير الخدمات التموينية للمواطنين واستمرار الحملات على المخابز والمحلات والسوبر ماركت.

وفى هذا الصدد وفى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق تم صرف 81 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 307 مخابز بلدي مدعم، كما تم صرف كمية قدرها 4054 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 552 مستودع دقيق خلال هذا الشهر، وفى مجال شئون التموين تم صرف مقررات شهر يناير 2025 سلع تموينية - بمبلغ 42,9 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 395 الف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 21355 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

أما في مجال المواد والبترولية والبوتاجاز فقد تم توزيع عدد 356720 اسطوانة بوتاجاز منزلية للمواطنين وعدد 30173 اسطوانة بوتاجاز تجارية للمحلات، وفى قطاع الشكاوى التموينية تم الرد على اجمالي 130 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء) بمعدل إنجاز قياس آداء 100%، أما في الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق تم تحرير إجمالي عدد 879 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك على النحو التالي في مجال المخابز تم تحرير عدد 441 مخالفة تموينية، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير عدد 438 محضر تمويني، وضبط كميات قدرها 10 أطنان سلع غذائية وغير غذائية.