رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتى المكتبة المركزية والمكتبات "أون لاين"

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بقرب الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتورأحمد القاصد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يناير، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

واشار "القاصد" إلي أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها من معرض القاهرة الدولى للكتاب أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات، كما تم مناقشة بعض الضوابط والمعايير الإسترشادية لقبول أوعية المعلومات المهداة مكتبات كليات الجامعة بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف "القاصد"، أنه تم استلام وحفظ 120 رسالة دكتوراة وماجستير إلي جانب ربط 20 رسالة علي موقع FLS خلال شهر يناير.

كما أشار رئيس الجامعة إلي عقد ورشة للعاملين بالمكتبة السمعية والبصرية بالادارة العامة للمكتبات تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات" واستعرضت الجديد في بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية، ومبادرة النشر الحر وبرامج الاستشهادات المرجعية، والتفكير الإبداعي لجودة الخدمات وخدمة الإحاطة الجارية من خلال قنوات Book Tube ،واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمى.