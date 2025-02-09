رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس الطب والجراحة

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي الفرقة الخامسة بكلية الطب الدفعة" 39" بنسبة نجاح 92,36% كما اعتمد نتيجة البرنامج المتميز بنسبة 96.43%، وقدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم متمنيا لهم حياة عملية موفقة، مشيرا إلي أن الجامعة تمتلك مستشفيات جامعية بها جميع التجهيزات اللازمة للتدريب الإكلينيكي وكذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشاد رئيس جامعة المنوفية بالدور الحيوي لكلية الطب كصرح تعليمي متميز في مجال التعليم الطبي، تخرّج سنويا وعلي 39 عاما العديد من أطباء المستقبل بعد تأهيلهم لخوض الحياة العملية على أعلى مستوى، من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وفرص تدريبية تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في مجال العلوم الطبية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن عدد الطلاب بالبرنامج العام بلغ 1034 طالبا، وبلغ عدد الناجحين: 955طالب وطالبة ،كما بلغ عدد الحاصلين على تقدير ممتاز: 567 طالب بنسبة 59.37%، وعدد الحاصلين على تقدير جيد جدًا: 356 طالب بنسبة 37.27%، بينما بلغ عدد الحاصلين على تقدير جيد: 32 طالب بنسبة 3.35%.

وأضاف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ان إجمالي عدد الطلاب بالبرنامج المميز بلغ 28 طالب وطالبة ،وبلغ عدد الناجحين: 27 طالب حصل منهم على تقدير ممتاز: 21 طالب بنسبة 77.78% ،وحصل علي تقدير جيد جدًا 6 طلاب بنسبة 22.23% ،مقدما التهنئة للطلاب الناجحين.