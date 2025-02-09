دراسة: الأنظمة الغذائية القائمة على العصائر قد تضر بصحة الأمعاء

كتبت إيناس البنا

اكتسبت أنظمة التخلص من السموم القائمة على العصائر شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، حيث يعتقد الكثيرون أنها تساعد في التخلص من السموم وتحسين الهضم وتعزيز الصحة العامة، ومع ذلك، أثارت دراسة حديثة مخاوف بشأن الجوانب السلبية المحتملة لهذه الأنظمة الغذائية العصرية للتطهير.

يحذر الباحثون من كلية الطب في جامعة نورث وسترن فينبرج من أن مثل هذه الأنظمة الغذائية قد تعطل التوازن الدقيق للبكتيريا في الفم والأمعاء، ما يؤدي إلى الالتهابات ومشاكل صحية أخرى.

ماذا تكشف الدراسة

وفحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients، كيف تؤثر أنماط النظام الغذائي المختلفة على ميكروبات الفم والأمعاء، وشمل البحث 14 بالغًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لمدة ثلاثة أيام:

1-عصير للتخلص من السموم

اتبعت إحدى المجموعات صيامًا حصريًا للعصير.

أما المجموعة الثانية فقد تناولت نظامًا غذائيًا يجمع بين العصائر والطعام العادي.

المجموعة الثالثة التزمت بنظام غذائي نباتي كامل.



تم جمع عينات من المشاركين لتحليل التغيرات البكتيرية، وكشفت النتائج عن خلل كبير في التوازن البكتيري الفموي بين أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمد على العصير فقط، مع انخفاض ملحوظ في البكتيريا المفيدة وزيادة في الميكروبات المسببة للالتهابات.

كيف يؤثر تطهير العصير على صحة الأمعاء والفم

يعتمد جسم الإنسان على نظام معقد من البكتيريا لدعم الهضم والمناعة والصحة العامة، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي يعتمد على العصير فقط إلى اختلال هذا التوازن بعدة طرق:

انخفاض البكتيريا المعوية المفيدة

تحتوي عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة على سكريات طبيعية ولكنها تفتقر إلى الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الأطعمة الكاملة، تعتمد البكتيريا المعوية المفيدة على الألياف للتغذية، وبدونها، يمكن أن ينخفض عددها، مما يؤثر على الهضم وصحة الأمعاء.

زيادة البكتيريا الضارة في الفم

وجدت الدراسة أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على العصائر تشجع نمو البكتيريا المرتبطة بالالتهابات في الفم، ولأن العصائر غالبًا ما تكون غنية بالسكريات الطبيعية وتفتقر إلى الفوائد الوقائية للألياف، فإنها تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى الفم وأمراض اللثة وحتى رائحة الفم الكريهة.

ارتفاع في مستويات السكر في الدم

يمكن للعصائر، حتى عندما تكون مصنوعة من مكونات طبيعية، أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الفركتوز، وعلى عكس الفاكهة الكاملة، التي تحتوي على الألياف لإبطاء امتصاص السكر، فإن العصائر تنقل السكر مباشرة إلى مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن الأيضي بمرور الوقت.

هل هناك أية بدائل آمنة؟

بدلاً من اتباع حميات غذائية صارمة تعتمد على العصير، يقترح الخبراء اتباع نهج أكثر توازنًا:

اختر الأطعمة الكاملة بدلاً من السوائل: النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية الكاملة يدعم بكتيريا الأمعاء من خلال توفير الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.



الحد من الأطعمة المصنعة والسكر: تقليل تناول السكريات المضافة والأطعمة المصنعة يمكن أن يدعم بشكل طبيعي عملية إزالة السموم دون الإضرار بصحة الأمعاء.



ترطيب الجسم بالماء والشاي العشبي: بدلاً من الاعتماد على العصائر، فإن شرب الماء والشاي العشبي يمكن أن يساعد في التخلص من السموم مع الحفاظ على ميكروبيوم صحي.