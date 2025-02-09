حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار غدا وفرص سقوطها على القاهرة الكبرى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة غدا الاثنين 10 فبراير ، حيث متوقع أن يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



والبحر الأحمر معتدل: ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.