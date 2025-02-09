الطقس اليوم.. هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار علي مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، مع انتشار معدات الصرف الصحي بشوارع المحافظة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

والبحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة، إن شركة الصرف الصحي دفعت بالتمركزات وانتشار السيارات والبدلات بكافة المناطق الساخنة تحسبا لهطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا ،و التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.



امطار تضرب الإسكندرية



امطار متفاوتة الشدة مع انخفاض بدرجات الحرارة في الإسكندرية



امطار مسائية علي الإسكندرية