تقرير يحذر: تناول هذه الأدوية معا يؤدي إلى عواقب خطيرة

كتبت فاطمة خليل

يعتمد معظم الناس على الأدوية يوميًا، ومع ذلك يمكن لبعض الأدوية أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة وغير مرغوب فيها، وبعضها يهدد الحياة، وفقًا للأطباء، فإن تناول الأدوية بطريقة خاطئة أو خلط بعض الأدوية والمكملات الغذائية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأدوية التي يجب أن تكون حذرًا منها، بحسب موقع تايمز ناو.

أدوية سيولة الدم

ووفقًا للخبراء، يجب مراقبة أدوية تسييل الدم، بعناية، وإلا فقد تؤدي إلى نزيف حاد قد يهدد الحياة، تساعد هذه الأدوية، المعروفة أيضًا باسم مضادات التخثر، في منع تكون جلطات الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.



يمكن أن تؤدي أدوية سيولة الدم أيضًا إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص، والتي تشمل:



دورة شهرية ثقيلة

البول أو البراز دموي أو متغير اللون

نزيف الأنف

نزيف اللثة

نزيف مطول من الجرح

كدمات سهلة

دوخة

ضعف العضلات

تساقط الشعر

الطفح الجلدي



يقول الأطباء أيضًا إن العديد من الأطعمة والأعشاب والأدوية يمكن أن تتداخل مع أدوية سيولة الدم. يمكن لهذه المواد أن تجعل الدواء أكثر أو أقل فعالية مما تشير إليه جرعتك. ومع ذلك، لا تتأثر جميع مميعات الدم بنفس المواد. من المهم التحدث مع طبيبك أو طبيب القلب حول نظامك الغذائي وكيف قد يؤثر على فعالية الدواء.

مضادات الاكتئاب

تساعد مضادات الاكتئاب الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب حاد. ورغم أنها لا ينصح بها لعلاج الاكتئاب الخفيف إلا إذا فشلت العلاجات الأخرى مثل العلاج بالكلام، فإن بعض هذه الأدوية، وخاصة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية، قد تزيد من خطر الأفكار الانتحارية لدى بعض الأفراد.



وتقول الدراسات إن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر.



بالنسبة للعديد من المرضى، تعمل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية أيضًا على تعزيز نشاط السيروتونين إذا تم تناول هذه الأدوية مع أدوية أخرى، مما يؤدي إلى حالة نادرة تُعرف باسم متلازمة السيروتونين. وتتسبب هذه الحالة في تسارع ضربات القلب والتعرق والحمى الشديدة وارتفاع ضغط الدم وأحيانًا الهذيان. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي خلط مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مع بعض الأدوية الأخرى، وخاصة أي علاج عشبي.



لتتأكد من أن مضادات الاكتئاب التي تتناولها آمنة، تأكد دائمًا من الحصول على الجرعة التي وصفها لك طبيبك قبل تناولها ولا تتوقف أبدًا دون استشارة.

بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان

لا ينبغي لك استخدام بخاخات أو قطرات الأنف المزيلة للاحتقان لأكثر من أسبوع واحد في المرة الواحدة. فاستخدام هذه الأنواع من الأدوية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم احتقان الأنف.



وفقًا للأطباء، فإن هذه البخاخات ـ العلاج المعتاد لنزلات البرد والإنفلونزا ـ تسبب أيضًا التهاب الأنف الدوائي ـ وهي حالة تحدث عند الإفراط في استخدام البخاخات. تحتوي البخاخات المزيلة للاحتقان على مواد كيميائية تعمل على انكماش الأوعية الدموية المزدحمة. وبهذه الطريقة تعمل على فتح الممرات المسدودة ولكن بعد بضعة أيام، تتوقف الأوعية الدموية عن الاستجابة للدواء. تتخلص من البخاخات، لكن مشكلتك تزداد سوءًا. ويمكن أن تستمر هذه الدورة لشهور أو سنوات أو حتى عقود.



كما أن الآثار الجانبية الخطيرة، على الرغم من ندرة حدوثها، تشمل متلازمة اعتلال الدماغ العكسي الخلفي، ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكسي، أو RCVS، وفقًا للخبراء. تتميز هذه الحالات بالصداع الشديد، والتغيرات البصرية، والارتباك، والنوبات، والتي تتطلب عناية طبية فورية.