استشارى تغذية توضح طرق ومواعيد تناول المكملات الغذائية على مدار اليوم

كتبت إيناس البنا

تساعد الفيتامينات سواء التي نحصل عليها من الطعام أو تلك التي نأخذها من المكملات الجسم على تعويض أي نقص به وضمان عمل الأجهزة بكفاءة عالية، وبالنسبة للأشخاص التي تتناول المكملات هل تعلم الطريقة الصحيحة لأخذ الدواء على مدار اليوم.

كشفت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية طب القصر العينى، عن أن طرق تناول المكملات الغذائية تعتمد على نوع المكمل نفسه والطريقة والوقت الذى يجب تناوله فيها، فمثلا عندنا أشهر مكمل لعلاج الأنيميا وهو عنصر الحديد، هذا المكمل لا يجب تناوله مع أي دواء أخر، بمعنى أن يتم تناوله لوحده مع ضرورة شرب كمية كبيرة من المياه بعد وتناول أطعمة تحتوى على مركب الاكتوفيرين الذى يزيد من امتصاص الحديد 3 مرات وفاكهة كثيرة وبالتالي الحديد يتم تناوله بعد الفطار بساعتين إلى 4 ساعات.

أما عن فيتامين د والكالسيوم أشارت الطبية أن هذان النوعان من المكملات يجب أخذهم مع بعضهم مع وجبة بها دهون مثل البيض والزبدة وحليب كامل الدسم، لأن فيتامين د يذوب بشكل أفضل في الدهون ،

أما عن الزنك يفضل تناوله بعد وجبة الغداء بساعتين ولكن أيضا يكون بعيد عن موعد مكمل الحديد، وفيما يخص الأوميجا 3 يتم تناوله بعد الغداء مباشرة، لأنه مكمل غذائى ثقيل قليلاً ليتم هضمه، والجهاز الهضمي لدينا في ذروته في ذلك الوقت، من الأفضل تناول المغنيسيوم بعد العشاء لأنه يساعدك على النوم جيدًا في حالة ذهنية هادئة.