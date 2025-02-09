اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة المسعودية بولاية الجزيرة

الأحد، 09 فبراير 2025 10:42 م
الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة المسعودية بولاية الجزيرة الجيش السوداني
أ ش أ

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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد السيطرة على منطقة "المسعودية" شمال ولاية الجزيرة وعلى مشارف ولاية الخرطوم، والتى تبعد نحو 50 كيلومتراً فقط من وسط العاصمة (الخرطوم).


ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .


وفي أم درمان، تفقد رئيس هيئة الأركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين - حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) - منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين؛ حيث أكد أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها، وأنها تتجه نحو مستقبل أفضل لما اكتسبته من خبرات وقدرات جديدة.


وتلقى رئيس الأركان السوداني من اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر قائد منطقة أم درمان العسكرية وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية بالمنطقة استعراضا حول سير العمليات، وحجم المركبات المدمرة التابعة للدعم السريع خلال زيارته لمعرض الكرامة بسلاح المهندسين.
كما زار رئيس هيئة الأركان، جرحى ومصابي العمليات بالسلاح الطبي، حيث قدم شكره للأطقم الطبية .







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