الجيش السودانى يتصدى لهجوم بالطائرات المسيرة شنته الدعم السريع على الدبة

كتبت ـ ريهام عبد الله

تمكنت القوات المسلحة السودانية، من التصدي لهجوم، بالطائرات المسيرات على مدينة الدبة بالولاية الشمالية، فجر الأحد، للمرة الثالثة على التوالي.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة محمد صابر محمد أحمد، أن جميع المسيرات تصدت لها الدفاعات الأرضية وتم إسقاطها بدون خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وقال إن القوات المسلحة وكل القوات المساندة لها مُستعدة لصد أي هجوم على الدبة، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

ومن جهتها، كشفت قيادة الفرقة العاشرة مشاة بمروى، أن عناصر الدعم السريع استهدفت المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية بقطاع الدبة بعدد من المسيرات وتصدت لها المضادات الأرضية بنجاح دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

والهجوم اليوم الأحد على الدبة ليس الأول، إذ أسقطت المضادات الأرضية للجيش السوداني بمدينة الدبة 10 مسيرات انتحارية، هاجمت المدينة على مساء الخميس وفجر الجمعة.

وزادت وتيرة هجمات قوات الدعم السريع باستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع استراتيجية، من بينها محطات الكهرباء، كمحطة مروي والشواك في القضارف، و أم دباكر في النيل الأبيض ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة وزاد من معاناة السكان المدنيين.

يأتي هذا التصعيد وسط محاولات دولية لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيًا، دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.